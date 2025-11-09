26年の時を経て容疑者逮捕となった「名古屋主婦殺害事件」。逮捕されたのは被害者の夫・高羽悟さんの高校時代の同級生、安福久美子容疑者だった。逮捕からおよそ1週間、悟さんが現在の心境を語った。

【映像】26年間逃亡した安福久美子容疑者（69）

悟さんは現在の心境について「捕まるときはこんなにあっさり捕まるものかという。（安福容疑者は）人を殺せるような、そんな大それたことをやるとは想像できなかった。事件直後もそうだが、毎朝来る新聞を通して加害者の供述を聞くと、身勝手だなと思ってきたので、少しずつ憎しみというか、重い罪に問いたいなと犯人を憎めるようになってきた。未解決事件の遺族としてはベテランですけども、犯人が捕まった遺族としては本当に初心者なので……」と語る。

驚きから戸惑い。そしてようやく怒りへ。26年間持ち続けた執念の結末は衝撃的だったが、あっけなく、実感すら湧かない状態が続いていたという。

事件は26年目にして容疑者逮捕という結末を迎え、他の未解決事件の解決に大きな原動力になった。しかし同時に、大きな教訓も残した。

「ただ、こんなに26年かかるのは、かかりすぎのような気がする。警察の方も逮捕したということで解散するのではなくて、なんで26年、こんな身近なとこにいたのに当たれなかったのか、ちょっと検証してほしい」（悟さん）

悟さんは26年間、総額2200万円以上かけて保管してきた殺害現場。犯人が捕まったら現場検証をするという思いは叶ったが、悟さん自身、立ち会うことはできず、安福容疑者の顔すら見ることは出来なかった。

今後、この部屋をどうするのか尋ねると、まだ保存を続けるという。

「刑事の能力あるなしで解決する解決しないはいけない。そのためにも科学的捜査を併用して使わないといけない。早く遺伝子情報を使って、もっと正確な似顔絵を作ってほしい。引き続き訴えていくためにも、現場はまだ借りて、そのまま戦うつもり。遺伝子情報を使えるようになったら、片付けようという感じでおります」（悟さん）

