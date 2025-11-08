この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された『資産を増やしたい経営者見ろ！知られざるプライベートバンクの世界を徹底解説。』では、マーケティング侍・りゅう先生と経営・M&Aのプロである経営太郎氏が、富裕層の資産形成・運用の裏側について知見を語った。



冒頭、「お金がどうやってお金を生むかっていうのが分かっているのが富裕層」と明言し、「本当のお金持ちの人たちは、働く以外のやり方で資産を増やしている」と問題提起。動画では、プライベートバンクの仕組み、資産運用の実態、そして富裕層がどのようにお金を守り・増やしているかを経営太郎氏とともに深堀りしている。



経営太郎氏は、「プライベートバンクは、元々は資産を代々守るためのスイス銀行的な存在だったが、今では資産を守るだけでなく、運用して増やすことも可能」とその役割の広さを強調。また、日本で使えるプライベートバンキングサービスの具体名を挙げ、「UBSや東京東海証券の『オルクドール』など、最低預入額が1億円から3億円程度のサービスが多い」と説明した。



具体的な運用例では、「債券を担保にローンを組み、その資金でさらに債券を買い増して運用益を積み上げる」「プライベートバンクは手数料が格安で取引できる。富裕層はそこを駆使して資産を守りながら増やしている」と語る。さらに、「M&Aや会社売却で得た莫大な資金をどうすれば最適に運用し、税金対策できるかが重要で、ほとんどの人がこの『債券担保ローン』を資産運用に活用している」と裏側のテクニックを明かした。



その一方で、「担保ローンには『債券価格下落』というリスクがあり、担保割れすれば追加補償が求められる場合もある」と注意を促す。実際に「リスクを取って一気に攻める人は失敗も多い」と、プライベートバンクの功罪をバランスよく紹介。さらに「不動産や自社ビルなどをとんでもない高値で取得するのも、裏では担保運用目的に設計されているケースが多い」と、一般には見えにくい富裕層の資産活用術の内幕にも言及。



最後に、りゅう先生は「プライベートバンクの世界は遠い存在と思われがちだが、チャレンジできるサービスも増えている。各自ゴール（EXIT）の設計も大切」と強調。富裕層への道を志す視聴者にエールを送った。