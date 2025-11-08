この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が「【仕事に最高だ！】世代が古いけど高性能CPUが安くていいぞ！『Minisforum M1 1295』をレビューします」と題し、ミニスフォーラムの最新ミニPCを徹底レビューした。戸田氏は「結構、初めてミニスフォーラムでは見るデザインかなと思います」と新モデルの独自のデザインに注目しつつ、ビジネス向けとしての使い勝手やコストパフォーマンスの高さを強調した。



今回レビュー対象となったM1-1295は、79,000円台の価格帯ながら、第12世代のCore i9-12950HXを搭載するハイスペック構成。「性能めちゃくちゃ高いです」「仕事向きに最適なミニPC」と表現し、特にオフィスユースにおけるパフォーマンス面での優位性を語った。ベンチマークテストでは「マルチコア16000台、シングルコア1825」と、業務用途で十分なスコアを記録。「Excel、Word、PowerPoint、Teamsなどを使うにはもう文句なしだと思います」と太鼓判を押した。



また、M1-1295ならではのコストカットにも触れ、「僕の想像ですが、おそらくですね、相当コストダウンを狙っているのかなというサイズかなという気がします。ただ、悪いことではないですよね」「コスパが良ければいいじゃないですか」と肯定的な意見を示した。拡張性に関しては「端子が無いけれども仕事に使うには十分だし、コスパが良いなら良いよねっていう方向けのモデル」と、失われたフロント端子に対する見解も述べている。



静音性についても「ファンが回っているのが聞こえますけれども、うっすらですね。これならオフィスで使っても静か、あまり気にならないと思います」と言及。なお、本モデルは標準で32GBメモリと1TB SSDを搭載し、メモリやストレージの増設も容易。「主に会社で、自宅でももちろんいいんですけれども、お仕事中心に使うよという方、パフォーマンスの高いモデルがこの価格で買えるなら、いいと思います」と評価した。



動画の最後には「僕の点数評価は、このセール価格全体ですが75点となります。万人向けではないです。ご家庭でゲームも仕事もという方にはお勧めしませんが、主に会社で使う用途にはベスト」と締めくくり、視聴者に向けて「見比べての購入をお勧めしますが、ミニスフォーラムね、保証も長いですし、有力な選択の候補かなと思います」と今後の参考にするよう呼びかけた。