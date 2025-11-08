『DOWNTOWN+』の成否の鍵は”浜田雅功の合流”と”WBC”か… 生配信で見せた松本人志の強烈なプライドとファン以外を笑わせられない「現在地」

生配信で冒頭から強気の言葉を連発

11月1日、松本人志復活の舞台となる有料動画配信サービス『DOWNTOWN＋』がスタートした。

松本は同日21時から1時間にわたる生配信に登場し、およそ1年10か月ぶりに現場復帰。その姿やコメントは率直かつ示唆に富んだものだった。ここでは松本と『DOWNTOWN＋』のリアルな現在地点と今後をどこにも忖度せずに掘り下げていく。

生配信は松本の「松本、動きました」というひと言からスタート。さらに「何かちょっと日本のお笑いが最近しんどいと聞きまして私、復活することにいたしました。よろしくお願いします」と続けた。あえて「日本のお笑いがしんどい」と上から目線の言葉を選んだところに、「ひさびさだが、これまでの実績を忘れるな」「決して弱気になっているわけでもマイナスからのスタートでもない」という自負を感じさせられる。

その後も松本が「すんごい売れてた」「今、めちゃめちゃ干されてます」「布団だってこんな干されないですよ」「ここから頑張りますよ」と話すたびに客席から笑い声があがり、拍手が巻き起こっていく。渾身の「おかえり！」をかけるファンもいるなど、『DOWNTOWN＋』が松本にとって完全にホームの場であることをあらためて印象付けた。

次に選んだテーマは『DOWNTOWN＋』の実情。「これね、何十万人が見てくれているんですよ。凄くないですか？ まあいろいろ言われましたよね。『高い』とか『強気の値段設定や』とかいろいろ言われましたが、完全に勝ってやりましたわ」とプライドをにじませた。「何十万人」という数字を入れつつ、ネガティブな報道への恨み言を交え、堂々の勝利宣言。このくだりには一切の笑いを交えず、「最初にネガティブなムードを一掃しておこう」という意図を感じさせられた。

なぜ松本は冒頭からこのような強気モードでまくしたてたのか。その理由は次の言葉に現れていた。

裁判の釈明で見えた現在の立ち位置

「裁判の話もちょっとしときますね。何かこのまま何も言わずに終わるのも僕もちょっと気持ち悪いので」「去年、僕は訴えを取り下げたことだけが一人歩きしているというか、裁判のあり方をみなさんも意外とわかっていない方がいて。僕は訴えたんですけど、訴えられた側と訴えた側が同意しないと裁判って終われないんですよ。お金を払ったわけでも、もらったわけでもなくて話し合いで解決した。それが1年前の出来事なんですよってことは、松本にモヤモヤしてるって人はお金払ってまで見てないと思うんで、『まっちゃんがこうやって言ってたよ』ってお伝え願えますか？」と語り続けた。

ただ、「この説明であの騒動に決着がついた」と納得できるのは松本のファンくらいではないか。松本は会見どころか騒動についてはほとんど語っていない。地上波のレギュラー番組に復帰できていないのはそのためであり、「スポンサーの理解も得られないだろう」という存在のまま。「過去に『ワイドナショー』（フジテレビ系）でさんざんニュースを斬ってきたのに自分は説明せずに逃げた」という嫌悪感を軽減しないまま復帰したことは確かだ。松本を待っていたファンの声は大きいが、松本を受け入れづらい人の数も多い。

松本の言う“何十万人”は多いのか、少ないのか。これから増えていくのか。今後が重要なのは間違いないが、現在の松本は「多くの人々から幅広く支持されるタレントではなく、一定の人々から熱く支持されるタレント」というポジションなのだろう。

その他、松本は「裁判をしながら仕事も並行してできると思っていた」ことを誤算としてあげ、「『まだ2年かかる』と言われてこれ以上みなさんを待たせられない」「苦渋の決断ではありましたけど、2年先だったら（今回のプラットフォームは）できなかったと思うので」「笑いさえあれば俺の名誉なんて棄損されずに人権なんてあとからついてくるし、とにかく僕の優先順位は笑いなんだなと凄く思いました」などと復帰に至った心境を明かした。

「こんなはずではなかった」という誤算は「笑いの空白期間を作ってしまった」というコメントにも表れていたが、ここでも「自分がトップに立っていなければいけない」という強烈なプライドがにじんでいる。

「テレビ敵対してない」の矛盾

生配信では『DOWNTOWN＋』のコンテンツ紹介パートにも松本の本音が表れていた。

主なコンテンツは、過去作品、松本人志プロデュース作品、ユーザー参加企画の3つ。

すでに配信されている「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「ダウプラボイス」のほか、「ノスタル10分」「お笑い帝国大学」「Money is Time」「漫才INTERNATIONAL」「笑いの証明」「みんなのオトナな話」「ZONE05」「きもっち悪いダンス選手権」「〇〇したい！」「落ちれ！」というタイトルが明かされている。

ちなみにオリジナルは水曜と金曜に配信、アーカイブは月曜に配信の予定。さらに生配信は月1回程度のペースで次回は12月6日を予定しているという。

それぞれの企画を見ていて気付かされるのは、視聴者がテレビのバラエティを見ているような気持ちになること。松本を中心にテレビでよく見るメンバーが、テレビで見るような企画で笑いを誘っている。

ただ、よく見ると、視聴率獲得が大前提で、コンプライアンス遵守が求められるテレビでは実現しそうで実現しないような企画が目立つ。そこに視聴者を引きつけ、生き残っていく道を見出しているのだろう。今後は、よりテレビでは見られない笑いを前面に出した企画でクチコミを狙っていくことが予想されている。

気になるのは松本が生配信で「テレビ敵対してないすよ」と言いながらも不満を吐露していたこと。「地上波が窮屈になってしまっているので。こっちは芸人さんがけっこう伸び伸びと、けっこういってくれるので面白いものになる」「まだ芸人さんとかタレントさんとか“地上波病”っていうとあれなんですけど、『こんなん言っていいのかな？』って（躊躇する）のがあるんですけど、こっちはないので」などと語っていた。

実はYouTuberに近い現在のスタンス

さらに松本は「（『DOWNTOWN＋』の）強みは15分とか20分とかで完結できたりするから。テレビは1時間が長いときあるもんね。水増ししてるみたいな。そんなことは必要なくなるから」とテレビの弱点を指摘。

一方で『DOWNTOWN＋』については「何でもできるんだもん」と語ったほか、「俺は何か凄く楽しくて『もっと早くしておけばよかった』っていうか、『面白いことだけをやってたらいいねんってこんな幸せなことない』からホントよかったと思ってます」と充実感を語った。

「敵対してない」と言いながらも、コンプライアンスやスポンサーへの配慮が求められるテレビへの不満をあげたこと。「俺なんて一生CMけえへんからな！」と毒づいたこと。『DOWNTOWN＋』は「潤沢な資金がある」と繰り返したところは、タレントというよりYouTuberに近い現在のスタンスを感じさせられる。

ともあれ自由を手に入れた松本は質とバカバカしさの両方を追求することで、幅の広い笑いを追求していくのだろう。しかし、『DOWNTOWN＋』が順調に視聴者数を増やし、影響力が大きくなるほど、地上波のように世間の見る目は厳しくなり、批判を浴びやすくなっていく可能性は高い。実際このところYouTubeの動画にもモラルが求められはじめていることからもそれがわかるのではないか。

皮肉なのはこれまで松本の主戦場だったテレビがコンプライアンスに縛られ、無難な放送を続けるほど、批判の声はネットコンテンツに向かいやすくなること。裏を返せば、だからこそ序盤からギリギリのところも攻めて「『DOWNTOWN＋』はこれくらいが平常運転」というベースを印象付けておきたいところだ。

トークのキレは健在も笑えるのか

すでにいくつかのメディアからこちらに「率直に言って『DOWNTOWN＋』は面白いのか？」という取材が入っているが、「答えに困っている」という実情がある。

現段階では「良くも悪くも予想の範疇であり、無難なリスタートを切った」という印象に留まり、ファンは「面白い」、ファンでない人は「テレビと同じようなもの」というところではないか。

松本のトークはブランクを感じさせないキレを感じさせ、大物芸人らしい振る舞いは健在だったが、「ファン以外の幅広い層を笑わせられるか」と言えば疑問が残る。たとえば、生配信の中で裁判の損害賠償請求額について「5億5千万は調子乗ったよね。あれはないわ」と笑いを誘うシーンがあったが、ファン以外の人が「面白い」と思えるかは微妙だろう。少なくとも騒動のイメージダウンを忘れさせるにはまだまだ時間がかかりそうだ。

一方でカギを握りそうなのは視聴者参加型のコンテンツ。

すでに「お笑い帝国大学」「きもっち悪いダンス選手権」がスタートしているが、このような双方向のコンテンツこそがテレビの弱点であり、Netflixをはじめとする有料動画配信もできていないことだけに、パイオニアとして盛り上がれば唯一無二のコンテンツになっていくのではないか。

成否に影響を及ぼす来春のWBC

最後にふれておきたいのは、「松本と『DOWNTOWN＋』がお笑いの今後を一変させるゲームチェンジャーになるのではないか」という声について。

フラットな目で見ると、日本ではまだ無料の地上波がコンテンツのベースであり、金を払って見ることへのハードルは高い。事実、Netflixの『全裸監督』『地面師たち』『愛の不時着』『イカゲーム』らも日本全体で見れば、一部の人々が見たのみに過ぎないなど、有料動画配信サービスの国民的なヒットコンテンツは生まれていない。

『DOWNTOWN＋』もSNSのコメントやネット記事などの初動は大きいとは言い難いところがある。これはそもそも有料コンテンツであることに加えて、大谷翔平らとロサンゼルス・ドジャースのMLBワールドシリーズ最終決戦に重なったことも理由の1つだろう。このスケジュールについてはスタッフサイドのミスだったのかもしれない。

そんな背景があるからこそ気になるのは来春開催予定のWBC。地上波ではなくNetflixの独占中継が予告されているが、一般層が「大谷翔平らを目当てに金を払ってコンテンツを見る」という行為を覚え、それが「面白かったという体験をする」ことが、「だったら『DOWNTOWN＋』も見てみようかな」というきっかけにつながる可能性は十分ありそうだ。

松本と制作サイドとしては、それまでに一定のコンテンツ数と話題性のある仕掛けを用意しておきたいのではないか。

その点、間違いなく切り札になるのは、松本の相方・浜田雅功の合流。ひさびさの共演、できれば漫才、そうでなくても“立ちトーク”だけでも視聴者数を増やしておきたいところだろう。

その他、さまざまな事情で地上波に出られなくなった芸人やタレントを生かすことで話題性を狙えるほか、「再生工場」としての評価も得られるなど、収益とブランド向上の両方が期待できそうな複数の策が考えられているはずだ。

数年はコンテンツの不安なし

すでに日本テレビがコンテンツ提供していることから、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』とのコラボや、なかでも『笑ってはいけない』シリーズの復活も期待されるところ。さらに今後は他局もこれに追随していく形が想定されている。

『DOWNTOWN＋』はこれら新旧の企画を織り交ぜることで、少なくとも数年は飽きさせないものを提供できそうなだけに、新たなコンテンツが配信されるたびにネット上をさわがせていくのではないか。その間、日本人に「金を払ってコンテンツを見る」という行為が浸透すれば、『DOWNTOWN＋』はその最前線を走る可能性はありそうだ。

ただそれでも「見たい人を主導的に集める」という有料コンテンツである以上、「ダウンタウンの全盛期と言われる1990年代から2000年代ほどの視聴者数は得られない」と見るのが自然だろう。

それどころか、「松本が活動休止した2024年1月当時の影響力を取り戻せるか」と言えば、疑問符を付けざるを得ない。若手・中堅の芸人たちを支持する人々も当然いるだろうし、地上波の『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系）などから毎年新しいスターが誕生していく。

その意味で『DOWNTOWN＋』は、松本が引退する日まで自分らしいお笑いを楽しみながら追求していく場になっていくのかもしれない。

【こちらも読む】『【独自検証】松本人志「DOWNTOWN+」のビジネスモデルが絶望的な3つの理由…「殿様スタイル」「巨額コスト」「世界展開の壁」』

【独自検証】松本人志「DOWNTOWN+」のビジネスモデルが絶望的な3つの理由…「殿様スタイル」「巨額コスト」「世界展開の壁」