オペラのティントに“月の光”がきらめく♡冬限定「グロウリップティント」登場

透明感あふれるツヤと色もちで人気の「オペラ グロウリップティント」から、冬限定の2色が2025年11月12日（水）より登場。テーマは、きらめきと儚さを秘めた“月の光”。繊細なラメが輝くルミナスレッドとムーンリットベージュが、冬の唇を美しく照らします。さらに、この限定2色をセットにした特別なクリスマスボックスも同時発売。心ときめく冬のリップコレクションです。

月のきらめきをまとう限定カラー

限定色 408ルミナスレッド

限定色 409ムーンリットベージュ

今回の限定色は、月の光にインスパイアされた2色。

408 ルミナスレッドは、ゴールドラメがきらめく透け感のある深みレッド。ひと塗りで顔色を明るく見せ、抜け感のある洗練された印象に。

409 ムーンリットベージュは、多色ラメが輝くモーヴニュアンスのヌードベージュ。上品で肌なじみがよく、どんなメイクにもマッチします。

どちらも“ムーンプリズムラメ”が放つ繊細な輝きが、冬の夜にふさわしいロマンティックなムードを演出します。各1,980円（税込）。

ぷるんとした“水光ツヤ”で叶える冬リップ♡

「グロウリップティント」は、美容オイルベースで高い保湿力を実現。軽やかにスルスルと伸び、べたつかずにうるおいが長続きします。

薄膜のティント処方でグロスいらずの“水光ツヤ”をひと塗りで叶え、唇の色を自然にトーンアップ。

環境に配慮したクリーン処方（パラベン・動物由来成分不使用）も嬉しいポイント。乾燥しやすい冬でもツヤめく唇をキープできる、万能リップです。

限定クリスマスボックスで月空のような輝きを

「グロウリップティント」クリスマスボックス

冬限定の2色をセットにした「グロウリップティント クリスマスボックス」（税込3,960円）は、イミュ公式オンラインストア限定で数量発売。

夕暮れ前の“夢見心地の月空”をイメージした空色パッケージに、ゴールドチャームがきらめく特別仕様です。大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。

心までときめくような限定ボックスで、ホリデーのリップメイクをもっと特別に。

きらめく月光を唇に♡冬だけのオペラを楽しんで

月の光をイメージした「オペラ グロウリップティント」冬限定色は、透明感と華やかさを両立した特別なカラー。繊細なラメと潤いのヴェールが、冬の装いを一層引き立てます。

限定2色セットのクリスマスボックスは、数量限定での販売なのでお早めにチェックを♡冬の夜空のようにきらめく唇で、心まで輝くホリデーを過ごして。