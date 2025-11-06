£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¡È¥¨¥¥¹¥È¥é°ì¿Í¤º¤Ä¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡É¤Þ¤¸¤á¤ÊºÂÄ¹¤Ö¤ê¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¡Ê£±£²·î£µÆü¸ø³«¡¢½ô¹¾Î¼´ÆÆÄ¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¶¦±é¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸¶²Å¹§¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼¯»ùÅç¸©¡¦Å·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃµÄå¤ÎÀÄÇ¯¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤È³¹¤Î¿Í¡¹¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡»ûÀ¾¤ÏËÜºî¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ê¡Ö½é¼ç±é¤Ç¤¹¡¢½é¼ç±é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸¶¤Ï¡Ö£²²ó¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£»ûÀ¾¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò³§¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤½¤«¤ËÃµÄå¶È¤ò±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃµÄå¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÊØÍø²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¡£µµ¤òÃµ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµµ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¦¤ó¤Á¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÏ³¤é¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»ûÀ¾¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÌÜ·âÃÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ûÀ¾¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾éÃÌÈ´¤¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤âºîÉÊ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î»£±Æ¤Ï£²¡¢£³»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬£²Çñ£³Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ê¤«¤É¹¤Î¡Ë¤·¤í¤¯¤Þ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ·Ü¤Ê¤ó¤«¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¥Æ¥é¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤Î¸½¾ì¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ·Ê¸´Û¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂç¸¶Í¥Çµ¡¢¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄæÆ¡¢Èî¸åÎËÂÀÏº¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£