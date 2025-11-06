「買って後悔はしないけど…満足もできない」ポケモン新作『LEGENDS Z-A』を辛口レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ゲーム情報系YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「【70点】ポケモン新作、買って後悔はしないけど…満足もできない【Pokémon LEGENDS Z-A】」と題した動画を公開。シリーズの中でも挑戦的な位置付けである『LEGENDS』シリーズの新作について、過去作と比較しながらその実態をレビューした。
ナカイド氏はまず、本作が『ポケットモンスター X・Y』の5年後、カロス地方の「ミアレシティ」を舞台にした物語であると紹介。過去作のターン制コマンドバトルから脱却し、リアルタイムバトルへとシステムが大きく変更された点を最大の特徴として挙げた。これにより、「相手の技を見てからポケモンを入れ替えたり、後ろから不意打ちで攻撃を当てることが可能になった」と、よりアクション性の高いゲーム性を解説する。
一方で、ストーリーや探索要素については厳しい評価を下した。物語の進行はランクバトルを繰り返す一本道で、ナカイド氏は「ストーリーは短い」「コンパクトな話」と指摘。また、探索の舞台がミアレシティとその周辺に限られる点について、「狭い街の中でずっと同じようなことの繰り返しで、探索の楽しさは皆無」と断言。『LEGENDS アルセウス』のような広大な世界での自由な探索を期待していたファンにとっては、肩透かしを食らう可能性があると語った。
総評としてナカイド氏は、本作を「すごい実験作」と位置付け、近年の3Dポケモンシリーズの中では「このゲームの完成度が一番低い」と結論付けた。それでも70点という評価を与え、ポケモン好きにとっては「次回作が出るまでのつなぎとして、触らない選択肢はないかなというゲーム」だと締めくくった。
