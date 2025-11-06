「ゲーム関連」が２２位にランク、ニンテンドースイッチ２の販売計画引き上げで関心高まる＜注目テーマ＞ 「ゲーム関連」が２２位にランク、ニンテンドースイッチ２の販売計画引き上げで関心高まる＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ゲーム関連」が２２位となっている。



任天堂<7974.T>が４日に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は、売上高が前年同期比２．１倍の１兆９９５億６５００万円と大きく伸長。同期間の家庭用ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２（ニンテンドー・スイッチ・ツー）」の販売台数は１０３６万台、ソフトの販売本数は２０６２万本となった。



こうした状況を踏まえ、同社は通期の予想販売数量を見直し、ゲーム機は期初計画の１５００万台から１９００万台、ソフトも４５００万本から４８００万本に上方修正。今後はＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２に開発の主軸を移し、ビジネスを展開するとしている。



日本ファルコム<3723.T>、セガサミーホールディングス<6460.T>傘下のセガ、バンダイナムコホールディングス<7832.T>傘下のバンダイナムコエンターテインメント、マーベラス<7844.T>、スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>傘下のスクウェア・エニックス、カプコン<9697.T>、コナミグループ<9766.T>傘下のコナミデジタルエンタテイメントなどがＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２向けソフトを手掛けており、追い風となりそうだ。



出所：MINKABU PRESS