12星座占い2025年11月の運勢「魚座（うお座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「魚座（うお座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
魚座（うお座：2月19日〜3月20日）
全体運
仕事もプライベートも充実感のある運気ですが、少し緊張感を感じやすい月なので、悩みが出てきた場合は、周りや信頼できる人に相談することを心掛けましょう。基本的には楽しいことが広がりやすく、対人運も良好です。
恋愛運
恋愛運は好調で、特に年上の人との恋愛や、社内恋愛で進展が出やすい運気です。気になる人がいる場合は積極的にアプローチをしてみましょう。
仕事運
仕事運は好調ですが、仕事上でのやり取りで行き違いが出ないように注意をしましょう。大切なことは丁寧に確認をすることを心掛けましょう。
ワンポイントアドバイス
今月は普段観ないジャンルのアニメや映画を観るのも良さそうです。視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
