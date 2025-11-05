「僕はHSPなんです」HSPが理由で仕事ができないと話す新入社員、上司が直面したコミュニケーションの溝にコメント殺到【作者に聞く】
近年広く知られるようになった「HSP」(ハイリー・センシティブ・パーソン)。感受性が高く繊細な気質を持つ人のことだ。漫画『新入社員がHSPだと言ってきた。』は、HSPの新入社員の一言から、職場における上司と部下のコミュニケーションの難しさを描いている。Instagramで公開された作品には、読者から意見やコメントが殺到。今回は作者のマミヤさん(@mamiyang83)に漫画を描いたきっかけや、反響に対する思いを聞いた。
■「話しかけられない」新入社員と、仕事命の上司のすれ違い
「新入社員がHSPだと言ってきた。」は、マミヤさんの夫が体験した出来事をもとに描いた創作漫画だ。仕事命の真面目な性格である夫は中間管理職で、ある日、プロジェクトのリーダーを任され、そこに入社半年の村西君が加わる。夫は初対面の村西君に、2週間後の締め切りでデータ作成の仕事を依頼した。
仕事は順調かと思われたが、締め切り前日、村西君から「仕事ができていない」と報告が。理由を尋ねると、HSPの村西君は、他の社員と世間話もせず黙々と仕事に取り組むマミヤさんの夫に話しかけることができず、どうしていいかわからなくなっていたという。夫は「また明日話そう」と一旦話を切り上げた。
普段は自閉症スペクトラムの娘、しぇーちゃんとの日々を漫画にしているマミヤさん。今回この漫画を描こうと思ったきっかけは、夫に「今年も新入社員にHSPだという子がいる。昨年もそういう子がいて自分なりに対応したけど、それでよかったのか気になる。インスタでコメントとか読んでみたい」と言われたことだった。
■「上司にも改善点」…殺到したコメントの反響
マミヤさんの夫は、今回の件を疲弊した様子で相談してきたそうだ。マミヤさんは夫へ「HSPであることは別にして、期限を守れない、質問ができないということは仕事上よくない。しかし、初めて仕事を任せる部下に一度も声をかけないのもよくないのでは？」と意見を伝えた。
漫画には、数多くのコメントが寄せられた。村西君に対しては「HSPだから仕事ができないのは理由にならない」「それを言える図太さがある時点で、HSPではないのでは」という厳しい意見が。一方で、マミヤさんの夫の対応にも「部下を気にかけない会社には若い人もつかない」「新人相手に2週間一度も声をかけないのは良くない」といった声が多く見られた。
コメントの数に驚いた夫は、「部下への接し方のコメントなどを読んで『やっぱりもっと気にかけなきゃいけなかったんだな…』と反省していました。上司になり、遠慮のない率直な意見をいただくこともなかったそうなので、ありがたかったと言っていました」と、反響に感謝を示した。
