【阪神・藤川監督語録】

▼ユニホームを着ないと言っていたけど… 選手たちを見たらね、そうはいかないですね。（日本シリーズが）終わったあとはそう思ったけど。

▼見違えた まず、練習の姿が違う。全く、練習の姿が、1年前の練習のスタイル、態度が全く違う。凡事徹底とか姿勢とか、没頭をテーマに掲げているだけあって、びっくりするぐらい選手たちが伸びている。

▼工藤もいい 工藤は球数を投げても球威が落ちなくなってきている。来年の3月に、今年の3月を上回ってくるのかなという見方をしているが、十分にそう思える内容。練習に取り組む姿、ピッチング中の意識とかを見ていると、それが全部出てくるので、非常に大きな楽しみです。

▼失敗は成功の母 選手の能力は経験をしないとなかなか伸びない。壁にぶつかり、失敗をして…。失敗が許されないというふうに、その一瞬はなりますけど、許されない失敗なんかないんですよ。いつかその選手が勝ちに結びつくように、努力を促すことが必要。必ずみんな壁に当たるし、毎日、そんなことの繰り返しですからね。