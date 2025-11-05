【RMZ-015 セイバータイガー レイヴン仕様】 2026年6月下旬 発売予定 価格：7,150円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーブランド「T-SPARK」は、アクションプラキット「RMZ-015 セイバータイガー レイヴン仕様」を2026年6月下旬に発売する。価格は7,150円。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に搭乗するレイヴンが搭乗した「セイバータイガー」を1/100スケールアクションプラキット化したもの。劇中の赤い装甲と肩回りの黒い装甲のカラーリングが再現され、背中の武装なども再現されている。

またノーマルのセイバータイガー用の武器と赤い装甲パーツが付属し、選択式で組み立てることも可能となっている。

そして、劇中にて印象的なバンの「シールドライガー」のEシールドを突破しようとした際の破損状態も各部装甲や右前脚のパーツの取り外しで再現することもできる。

パイロットフィギュアとして一般兵とレイヴンが付属し、さらにオーガノイド「シャドー」のフィギュアも付属する。

(C) ＴＯＭＹ

(C)ShoPro