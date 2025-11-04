公園に来たのに？→想像以上の“くつろぎっぷり”息子に9,800いいね「かわいすぎ」「寝てるやろ」【ママリ】

公園に着いて早々、くてっと全力でくつろぐ三男

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、shugo(@shugotky)さんの投稿したお写真です。子育てをしていると、期待していたものと違う結果になることが時折ありますよね…。ある日お子さんと公園に訪れたshugoさん。ふと見ると、既におくつろぎモードの三男が。あれ～公園に遊びに来たんだけどなあ、と思わず突っ込みたくなってしまう三男の姿が話題となりました。

©shugotky

せっかく公園に来たのに全力でくつろぐ三男

もはや寝てしまっている？相当にお疲れなのかな？と思ってしまうほど、全力でくつろぐ姿に思わず笑ってしまいました。まるで溶けてしまっているよう！写真の後ろの方にも遊び場が見え、広そうで子どもたちが喜びそうな公園ですが…くつろぐのも楽しみのひとつかもしれませんね。



この投稿には「うちの子もベンチ座って木とか見てるタイプでしたが、その上をいってますね!!😆✨」「全力すぎて思わず笑っちゃいました🤣笑」といったコメントが寄せられていました。全力でくつろぐ姿に、こちらもほのぼのしますね。公園を前にくつろぎモードの三男に癒される、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）