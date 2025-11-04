この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の最新動画『【本音暴露】人の本性はここでわかる！ポロっと隠れた部分がわかるポイント7選』で、カウンセラー・作家のRyota氏が“人の本性を見抜くためのコツ”について詳しく語った。「この人、優しいと思ってたのにひどい人だった…」という経験に悩んだことがある視聴者に向けて、Ryota氏は「人の本性を早めに見抜く具体的な方法がある」とし、その見極めポイントを7つ紹介した。



まず注目すべきはSNSの使い方。Ryota氏は「SNSは人の情報の宝庫。普段の口調や攻撃的な面、自己顕示欲も透けて見える」と指摘する。プロフィール欄に思想やこだわりを書き連ねる人や、にこやかに見えてもネット上で攻撃的な投稿をしている場合は要注意だという。さらに、「会話でも、自分がいないときにどんなことを言われているかをリサーチすべき。『他人の悪口を影で言う人は、必ず自分のことも言っている』」と断言。「言動の一貫性があるかを見極めることが大切」とも強調した。



また、人の本性が最も出やすい場面として「お酒の席」にも言及。「お酒の席で羽目を外す人や、酒癖が悪くなる人は、普段隠している本音や攻撃性が露呈しやすい」と分析。「初対面の人や新たな人間関係では、お酒の席での様子も冷静に観察すべき」と注意を促した。



加えて「自分より弱い立場の人への態度」（子供や立場の低い人、不調の人への対応）や、「姿勢が不安定になった時の言動」「余裕がないタイミングでの振る舞い」など、日常で見逃しがちなポイントにも細かく言及。「不安や余裕がないときに八つ当たりする人は、今後も同じように問題の種をまきかねない」とし、「本当に安心できる人間関係は、一貫して弱い立場や困っている人にも優しさを持てる人が築ける」とアドバイスした。



最後には「もやっとする場面や、初対面で付き合うか迷うときは、安易に連絡先交換や深く接点を持たず、じっくり見極めること」と慎重さの重要性を呼びかけ。「無理して人間関係を広げる必要はない。もやっとしたときこそ、言動や会話の癖を冷静に振り返ってほしい」と締めくくっている。



Ryota氏の言葉には、「人の言動をよく観察し、『本音が出やすい場面』を知ることで、人間関係のトラブルを未然に防げる」といった独自の見解が詰め込まれていた。今後の人付き合いにおいて、参考にしたい珠玉のアドバイスが満載の内容となっている。