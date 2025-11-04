この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が、「【脅威】重工3社 最高益の裏側にあるリスクと稼ぎ方の違い【三菱重工・川崎重工・IHI】」を公開。日本の基幹産業を担う重工大手3社がそろって過去最高益を記録した背景を分析し、その好調の裏に潜む構造的なリスクを指摘した。



動画では、三菱重工、川崎重工、IHIの3社が2024年3月期に過去最高益を達成したことを報告。特に三菱重工は、この2年で時価総額が約5倍に急増するなど、驚異的な成長を見せている。しかし、この好業績は「企業の実力だけでは説明しきれない要素がある」と語り、その要因を深掘りする。



好調の背景には、主に2つの大きな「追い風」があると解説。一つは、ロシアによるウクライナ侵攻などを背景とした日本の「防衛費の急拡大」である。政府は5年間で43兆円を投じる方針を決定しており、防衛省からの受注が売上の多くを占める企業にとって、長期的で安定した収益が見込める状況が生まれているという。もう一つの要因は「コロナ禍からの航空需要の回復」だ。特に民間航空機エンジンで高いシェアを誇るIHIなどは、この回復が直接的な収益増につながっている。



一方で、これらの外部環境に依存した成長には大きなリスクが伴うと警鐘を鳴らす。「追い風が止まれば一気に収益構造が揺らぐリスクもある」と指摘し、各社がその対策を進めていることにも言及。三菱重工は防衛技術を民生事業に転用する「デュアルユース」を、川崎重工は水素関連事業やロボット事業などへの多角化を、IHIはアンモニア燃焼などの脱炭素技術への投資をそれぞれ進めており、外部要因に左右されない自律的な成長基盤の構築を急いでいると分析した。好業績に沸く重工各社の、次なる一手と課題を浮き彫りにしている。