好調千葉Jに痛手…6thマンのナシール・リトルがIL入り、2日のA東京戦で負傷

11月4日、B1東地区の千葉ジェッツは、ナシール・リトルをインジュアリーリストに登録したことを発表した。

アメリカ出身で現在25歳のリトルは199センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。2019年のドラフト1巡目25位でポートランド・トレイルブレイザーズに指名を受けてNBA入りし、その後、フェニックス・サンズでもプレーした経験を持つ。NBAでは通算で237試合に出場し、1試合平均5.5得点2.9リバウンドを記録した。

今シーズン開幕前に千葉Jに入団し、ここまで全12試合にベンチスタートながら1試合平均13.6得点7.4リバウンド2.6アシストに加え、B1ブロックランキング2位の1.4ブロックを記録し、チームの11勝1敗の成績に攻守で貢献した。

2日に行われたアルバルク東京とのGAME2でリトルは、第3クォーターにルーズボールを追いかけた際に足を痛めロッカールームへ下がると、そのままコートに戻ることはなかった。チームの発表によると、診断の結果は左大腿二頭筋損傷で、回復に時間を要するためインジュアリーリストに登録したと報告した。

ベンチメンバーの中心選手として好調をキープし勝利に貢献していただけに、リトルの離脱は大きな痛手となった。千葉Jがこの苦難を乗り越えることができるか注目だ。

【動画】10月26日のvsSR渋谷で25得点をマークした、千葉Jリトルのハイライト映像