【劇場版『ゾンビランドサガ』】入プレ第3弾はバックヤードパス風ステッカー！ 著名人からのコメントも到着
10月24日（金）より全国公開中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。第3弾入場者プレゼントの配布が決定。また、著名人によるオピニオンコメントも到着した。
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕するー！
このたび、第3弾入場者プレゼント「Franchouchou in SAGA ARENAバックヤードパス風ステッカー（7種ランダム）」の配布が決定。また、著名人によるオピニオンコメントも到着。さらに、佐賀のテレビ番組『かちかちLIVE』とコラボした、緊急速報ニュース風「ゾンビランドサガニュースPR映像」も公開された。
11月7日（金）より第3弾入場者プレゼント、「Franchouchou in SAGA ARENAバックヤードパス風ステッカー（7種ランダム）」の配布が決定した。作中・SAGAアリーナで開催されるライブをモチーフに、フランシュシュ7人それぞれのイラスト入りバックヤードパスを模したステッカーが入場者特典として配布される。
また、著名人からオピニオンコメントが到着。
天津飯大郎「本当に笑えて泣ける名作に出会いました」
NON STYLE井上「最高以外の言葉が見つからない！！」
といったコメントが15名もの著名人から到着している。
そして、テレビ番組の天気情報放映中、突如として飛び込んできたのは「宇宙人が佐賀県を襲撃」という衝撃のニュース速報。鳥栖ジャンクションをはじめ佐賀県内各地が被害を受ける緊迫の本編映像が流れる中、さらに「ゾンビィのアイドルが宇宙人との交戦を開始した」という続報がーー。
フランシュシュが1期オープニングで話題を呼んだ伝説のジャージ姿で宇宙人に立ち向かう。一体佐賀の未来はどうなってしまうのか___！？ その答えを確かめるべく、今すぐ劇場へ行きたくなる、臨場感あふれる必見の映像となっている。
本映像は、各公式SNSで順次公開予定だ。
（C）劇場版ゾンビランドサガ製作委員会