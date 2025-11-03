【SUQQU×ホリデー】偏光パールがきらめく限定パッケージに心ときめく冬♡

光がふと頬を照らす瞬間、心まで満たされるような幸福感――。SUQQUが贈る2025年ホリデーコレクションのテーマは「光のユーフォリア」。繊細なパールと艶めきで、内側からあたたかく輝く肌を演出します。数量限定の2つのメイクアップキット「舜華」「光飾」と、人気リップの新色「菫蜜」が登場。白と偏光ピンクが揺らめく限定パッケージにも、冬の魔法を感じて。

光に包まれる多幸感「舜華」と「光飾」

舜華 -SHUNKA-

光飾 -HIKARIKAZARI

SUQQUを象徴する「シグニチャー カラー アイズ」と「デューイー リクイド ブラッシュ」をセットにした限定メイクアップキットが登場。

価格は各9,900円(税込)。

「舜華 -SHUNKA-」はライラックと青みピンクを重ねた幸福感あふれるパレット。深みのあるグレープカラーで凛とした印象に。

チーク「鈴音 -SUZUNE-」は、青みピンクが頬に透けるように馴染み、クールで愛らしい表情を叶えます。

一方の「光飾 -HIKARIKAZARI-」は、ゴールド×アプリコットの温かみある配色。

やわらかな光が肌にとけ込むような艶めきで、優しさと上品さを兼ね備えたメイクが完成します。

チーク「桃雲 -MOMOGUMO-」は、ほんのり黄みを帯びたシマーローズ。頬に血色とぬくもりを宿すカラーです。

新リップ「菫蜜」で叶える、うる艶フォルム

モイスチャー グレイズ リップスティック

人気の「モイスチャー グレイズ リップスティック」から、カラーレスの新色「00 菫蜜 -SUMIREMITSU-」が登場。価格は税込4,840円（レフィルのみ）。

厚みのある艶膜が唇をなめらかに包み込み、むっちりとした立体感を演出します。保湿成分配合で乾燥しやすい季節にもぴったり。

単色でうるんだ唇を楽しむのはもちろん、手持ちのリップカラーの下地としても活躍します。

ホワイトベースに偏光ピンクパールがきらめく限定ケース（税込1,320円）は、見ているだけで心ときめくホリデー仕様♡レフィルとセットで税込6,160円（限定ケース使用時）です。

限定の輝きを纏って、冬の私に幸福の光を

ホリデーコレクション「光のユーフォリア」は、11月1日(土)より全国発売。白とパールが織りなす限定パッケージは、手に取るたびに光を受けて表情を変え、メイク時間を特別なひとときに。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。オフィシャルサイトやSUQQUカウンター、公式SNSで最新情報を確認できます。

心に光を灯す、SUQQUのホリデーコレクション♡

「光のユーフォリア」をテーマにしたSUQQUのホリデーコレクションは、ただのメイクを超えた“幸福を纏う体験”。柔らかな光と艶が肌を包み込み、自分らしい美しさをそっと引き出します。

限定キットとリップで叶える多幸感メイクで、この冬は心までも温かく。SUQQUが描く“光の魔法”を、ぜひあなたの肌で感じてください♡