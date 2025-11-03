U-17日本代表、W杯初戦当日に“神童”北原槙までまさかの負傷離脱…「追加招集3人目」で小林柚希がカタールへ！

日本サッカー協会（JFA）は3日、この日初戦を迎えるFIFA U-17ワールドカップ カタール2025、U-17日本代表において北原槙（FC東京U-18）が怪我のため不参加となり、小林柚希（RB大宮アルディージャU18）を追加招集すると発表した。

いよいよ本日開幕するU-17ワールドカップ。今回から大会方式が大きく変わり、2025年から少なくとも2029年まで、毎年カタールで開催される。

出場チーム数も24から48へ倍増。これまで世界大会に縁がなかった国も出場しやすい大会となった。アジアからは開催国カタールに加え、日本、韓国、北朝鮮、インドネシア、タジキスタン、サウジアラビア、ウズベキスタン、UAEが出場する。

日本は3日の初戦でアフリカ王者モロッコと対戦するが、その前に負傷離脱者が出てしまったようだ。

実は、今大会のメンバーが10月17日に発表されて以降、日本は同じポジションの怪我人が相次いでいる。発表の5日後、瀬尾凌太（桐蔭学園高）の不参加で谷大地（サガン鳥栖U-18）が追加招集されると、その2日後に谷も怪我で不参加に…。そこで追加招集されたのが、今回の北原だった。

チームはすでにカタール入りしているため、今季「15歳7ヶ月22日」でJ1最年少デビューを飾った16歳の北原は現地で負傷してしまったとみられる。

瀬尾と谷は典型的なFWだったが、北原、そして今回呼ばれた小林はMF気質の選手。登録メンバーは21名と多くないだけに、チームを率いる廣山望監督の起用プランにも修正が必要になるかもしれない。

U-17日本代表のモロッコ戦は、日本時間3日（月・祝）の22:30にキックオフ。小林の出場は、中2日で行われるグループステージ第2節のニューカレドニア戦以降の可能性が高そうだ。