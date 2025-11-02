【SPY×FAMILY】11月8日からは「バスジャック編」！ 『Actor』を使ったPV公開
Season 3の放送が始まったTVアニメ『SPY×FAMILY』。次週、11月8日（土）23：00からは、「バスジャック編」が放送開始される。放送に先駆け、最新映像を使用した新PVが公開された。
本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。
2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気作だ。
いよいよSeason 3の放送が始まったTVアニメ『SPY×FAMILY』。「ロイド過去編」やメリンダ・デズモンドの初登場など見逃し厳禁な展開が続く中、ついに次週、11月8日（土）23：00より、「バスジャック編」が放送開始。
社会科見学に向かう途中、テロリスト集団にバスジャックされてしまうアーニャやダミアン、ベッキーをはじめとしたイーデン校の生徒たち。頼りになる大人たちが不在の中、子供たちはどのようにピンチに立ち向かうのかーー。
シリアスとコメディが同居するまさに『SPY×FAMILY』らしい内容となっているということなので、ぜひお見逃しなく。
さらに、放送に先駆けバスジャック編の最新映像を使用したPVが公開。PVには本作のエンディング主題歌を担当する幾田りらの楽曲『Actor』を使用。冒頭の平和な課外学習の様子から一変、終盤にはアーニャの首に怪しげな機械が装着されているカットも……。
次週からの「バスジャック編」、お楽しみに。
＞＞＞PV場面カットをチェック！（写真11点）
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
