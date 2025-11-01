この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「LINEグループ作成～招待のやり方を初心者向けにわかりやすく解説！」と題した動画で、LINE専門家のひらい先生が、LINEグループの作り方やメンバーの招待・削除方法について丁寧に解説した。動画では、60代以上のシニア世代を対象に「今更聞きづらいLINEの使い方」を実演を交えて伝授している。



まず、ひらい先生は「LINEでの個別のやり取りも便利だが、複数人でやり取りしたい時にグループ機能が役立つ」と語り、グループの作成手順や「家族に聞きづらい」悩みを動画で一気に解決できるとアピール。トーク画面からグループ作成を始め、友達の選択、グループ名の設定、メンバーの追加方法を一つひとつ画面操作を見せながら説明。「グループ名は50文字以内で設定しましょう」「確認画面で同じグループがないかもチェックしましょう」など、細やかな注意点も挟みながら解説した。



また、「他のメンバーをグループに追加したい場合は右上の3本線から『招待』を選択」と具体的な手順を紹介。「メンバー削除の時も、編集画面から簡単に行えます」と、削除・再招待の方法も分かりやすく披露した。途中、「この設定はもう一度動画で見るのが面倒な方には、わかりやすい資料も配布してます」との独自サービスにも触れ、QRコードや公式LINE登録の案内、「今だけ特別に60代からのLINE最新版ガイドもプレゼント中」と視聴者特典も提示。



動画の終わりには、「皆さんのLINE活用、今日の動画でバチッと理解できたはずです。分からないことがあれば、YouTubeのコメント欄、または私の公式LINEにご質問ください」と、視聴者への呼びかけで締めくくった。チャンネル登録や高評価も推奨し、「また次の放送でお会いしましょう」と今後の動画にも期待を寄せている。