【ふたご座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
言葉の力が、あなたの魅力をさらに引き立てるときです。仕事の場面では、しっかり伝えたつもりでも、うまく届かないことがあるかもしれません。でもそれは、あなたが相手を思いやり、言葉を優しく包んだからこそ。その優しさが誤解を生むこともありますが、同時に関係を深めるきっかけにもなります。
金運については、新しいものに飛びつくよりも、日々のお金の使い方や貯蓄計画を丁寧に見直すことで、よりよい状況を築けるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
言葉を上手に使い、相手との関係性を深めるには、“土のパワー”を使います。言葉に愛と優しさが加わることで、「こういう気持ちで言ってくれているんだな」と、相手にその意図が伝わりやすくなります。
おすすめの食材は旬の「柿」。黄色やオレンジの色味は土のパワーを象徴し、心を穏やかにして言葉に温かみを与えてくれます。甘く熟した柿は、昔は甘味料として使われていたほど。味覚の面から見ても、その深い甘み自体が土のパワーを表しています。
豆腐と合わせて白和えにすれば、優しさが感じられる一品になります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
