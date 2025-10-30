【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年11月3日〜11月9日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では嬉しい流れもありそうです』


｜総合運｜　★★★☆☆


幾つかの叶えたい目的のために、他の人との繋がりを大事にしていきます。けれど相手側のやる気は低く、あまり頼りにならないでしょう。仕事や公の場ではあまり賢くはない人に足を引っ張られてしまわないように、かなり気をつけていくようです。

｜恋愛運｜　★★★★☆


願っている方向に関係や日々が進めみやすいです。自分のキャラクター調整や行動のコントロールは必要ですが、楽しめる瞬間も多いでしょう。シングルの方は、よそ見をしない一途な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりあなたの周辺を気にしています。

｜時期｜


11月6日　プチトラブル　／　11月7日　チーム力アップ

｜ラッキーアイテム｜


運動

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞