この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないパチンコの進化。「玉なし・メダルなし」の最新台が登場していた？

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が、「玉がない、メダル無しの機械があるらしい」と題した動画を公開。懲役太郎氏が、現代のパチンコ・パチスロ業界で起きている大きな変化について解説した。



動画の冒頭で懲役太郎氏は、パチンコ店での「場所取り」という迷惑行為に関するニュースに触れる。かつてはタバコの箱や残った玉・メダルで席を確保するのが一般的だったが、現在は状況が大きく変わっているという。その背景として、氏は「なるほど、知らないからそういうふうに勝手に思ってるんで」と述べ、業界の最新事情を知らないがゆえの誤解があると指摘した。



懲役太郎氏が最も驚きをもって語ったのは、物理的な玉やメダルを一切使用しない新しいタイプの遊技機の登場である。「なんと今ね、パチンコ玉がないんだって」「パチスロであったらメダルがないんだって」と、業界のデジタル化の波を解説した。これは「スマートパチンコ（スマパチ）」や「スマートパチスロ（スマスロ）」と呼ばれるもので、出玉やメダルはすべて電子情報として管理される。



氏は以前から「もうさ、デジタル時代じゃん。玉って必要？メダルって必要？」と疑問に思っていたと明かし、この変化は必然であったとの見解を示した。また、このシステムは2020年4月から施行された改正健康増進法による店内全面禁煙化も関係していると分析。喫煙のために席を離れる客が増え、従来の場所取りが困難になったことも、デジタル化を後押しした一因だと説明した。物理的な玉やメダルがなくなることで、遊技環境は大きく変わりつつあるようだ。