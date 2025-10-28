【焼肉の和民・安楽亭・かみむら牧場・ステーキガスト】10月の「肉の日」お得キャンペーンまとめ。

2025年10月に実施される、焼肉の和民・安楽亭・かみむら牧場・ステーキガストの肉の日キャンペーンを紹介します。

お肉好きの人にはたまらないお得なキャンペーン。おいしくジューシーなお肉は、食欲の秋にぴったりです。

肉の日限定のキャンペーンがズラリ

●焼肉の和民

焼肉の和民では、2025年10月29日に「ニクの日」として、鹿児島黒毛和牛を使用した「鹿児島和牛カルビ」と「鹿児島和牛ロース」が通常価格から29％オフに。

「鹿児島和牛カルビ」は通常1皿1078円が764円に。「鹿児島和牛ロース」は1188円が842円と、それぞれ300円以上もお得になります。

対象店舗は全国の「焼肉の和民」19店舗で、当日の販売状況により予告なく終了する可能性があるので、早めにお店に向かうのがおすすめです。

●安楽亭

2025年10月25日から11月3日の10日間限定で「肉の日」キャンペーンを実施しています。期間中、「中落ちカルビ」が通常759円から319円に、「ファミリーロース」が通常748円から429円。さらに「牛タンコンボ（上タン・牛タン・切り落とし牛タン）」も通常2618円が1486円になるなど、大盤振る舞いです。

また、同期間中ランチ限定で「中落ちカルビランチ」が通常1386円から1131円に。ご飯・キムチ・わかめスープ・ソフトドリンク・ミニデザート付き。ご飯・スープはお替わり無料です。

キャンペーンは、一部店舗を除く安楽亭の各店舗で開催されています。

●かみむら牧場

かみむら牧場が、2025年10月27日から10月31日の5日間「幸せの5日間」と称してお得なランチキャンペーンを実施しています。対象は「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ中落ちカルビランチ」で、ご飯もお替わり無料です。

いずれも通常1408円のところ1241円とお値打ちに。満足度が高く、しっかりランチタイムを満喫できますよ。

キャンペーンは、全国のかみむら牧場11店舗で開催されます。

●ステーキガスト

10月29日限定で「ステーキ食べ放題」を実施します。カットステーキコース（2900円）、プレミアムステーキコース（5800円）という2コースが楽しめます。90分制・サラダバーフルセット＋ドリンクバー付きです。

大人料金は中学生以上が対象。カットステーキコースは、大人2900円、小学生1450円、未就学児は無料。プレミアムステーキコースは大人5800円、小学生2900円、未就学児は無料です。子ども価格が設定されているので、家族での外食にもぴったりですね。

最終受付時間は閉店時間の2時間前なので、時間に余裕を持って向かいましょう。

いつものお肉がお得に食べられたり、好きなだけ楽しめたりと、肉好きな人は見逃せませんね。キャンペーンをうまく活用して、お腹いっぱいお肉を堪能してみては。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部