孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）が「2025米メジャーリーグサッカー（MLS）今年のゴール」に選定された。MLS事務局は28日（日本時間）、ホームページで「孫興慜のMLSでの初ゴールが歴史に残ることになった」とし、孫興慜の受賞を伝えた。孫興慜は8月24日に行われたMLS正規リーグ第30節のダラス戦（1−1引き分け）で右足FKゴールを決めた。MLSデビューゴールだったこのゴールがMLS今年のゴールに選ばれたのだ。

孫興慜は1996年に初めて導入された「MLS今年のゴール」をアジア選手では初めて受賞することになった。ロサンゼルスFC球団もこれまで「今年のゴール」受賞者を輩出したことがなかった。孫興慜は「アジア選手初」はもちろん「ロサンゼルスFC選手初」の記録も達成した。MLSは20日、受賞候補16人と得点場面を公開し、この日までファン投票を進めた。孫興慜のほか、チームメートのFWドゥニ・ブアンガと「サッカーの神」リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）のゴールが候補に入っていた。

孫興慜はイングランドプレミアリーグ（EPL）のトッテナムで10年間プレーし、今年8月にロサンゼルスFCに移籍した。孫興慜はMLS初シーズンで10試合に出場し、9得点した。一方、孫興慜は「秋のサッカー」に出る。ロサンゼルスFC（勝ち点60）は西部カンファレンス3位で正規リーグを終えた。MLSは正規リーグを第34節まで行った後、東・西部カンファレンスからそれぞれ8チームが参加する一種のポストシーズン、MLSカッププレーオフ（PO）を行う。

東・西部カンファレンス1〜7位チームはPOに直行し、8〜9位はワイルドカード戦をする。ロサンゼルスFCはPO第1ラウンドで西部カンファレンス6位のオースティンFC（勝ち点47）と対戦する。PO第1ラウンドでカンファレンス1位はワイルドカード勝利チームと、2位は7位と、3位は6位と、4位は5位とそれぞれ3戦2勝制で試合を行う。カンファレンス準決勝と決勝、そして2大カンファレンス優勝チームが激突するMLSカップ決勝はすべて一発勝負で決まる。