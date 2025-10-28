¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËŽ¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤óŽ£¤ÏÀäÂÐNG¡ÄÅÜÌÄ¤ëµÒ¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿"¸µ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥ÕÅ¹°÷¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·"
¤¤¤Þ¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÀÜµÒ¥Þ¥Ê¡¼¤Î²þÁ±¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¸¤ä¤µ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Êø²õ¤Î´íµ¡¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¹Ö»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2008Ç¯º¢¤Ï¡¢¸¦½¤ÆâÍÆ¤¬´°Á´¤Ë¸½¾ì¤ÈÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡ÊCA¡Ë½Ð¿È¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ¥²í¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÏÀ¡×¤ä¡¢·Ù»¡´±OB¤Ë¤è¤ë¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ëË¡Î§ÏÀ¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£CA½Ð¿È¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢·Ù»¡´±OB¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¶âÁ¬Í×µá¤äË½¸À¤È¤¤¤¦¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¹Ö»ÕÂ¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¸¦½¤²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¹Ö»Õ¤Î¹ÖµÁÆâÍÆ¤¬Á´Á³Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼ÂÁ©Åª¤Ë¹ÖµÁ¤¬¤Ç¤¤ë¹Ö»Õ¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï90Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¿¼¹ï¤Ê´ë¶È¥ê¥¹¥¯¡É
¥¯¥ì¡¼¥à¸¦½¤¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢➀½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÈÎ¥¿¦¡¢¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄã²¼¤ÈºÎÍÑ³èÆ°¤Î¼ºÇÔ¡¢£¡Ö¼Õºá¥³¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î°²½¡¢¤Î3ÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤äµÙ¿¦¡¢Âà¿¦¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¶èÌò½ê¤Ê¤É¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤ÆÅöÁ³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²áÅÙ¤Ê¸¢Íø°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬°ìÊýÅª¤ËÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¹½Â¤¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£¾®Çä¶È¤ä°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤é°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð½¢¿¦´õË¾¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Õºá¥³¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î°²½¤âÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£Á´ÌÌÅª¤Ê¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¡¢¸å¤«¤é°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÅöÍ×µá¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÇå½þ¶â¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÑÂ³Åª¤Ë·ù¤¬¤é¤»¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»ö¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã²¼¤·¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ê¼Õºá¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG
¤Ç¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µìÍè¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¼Õ¤Ã¤Æ¾ì¤ò¼ý¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤¬Ì¢±ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ä¡¢µÒÂ¦¤Î¸í²ò¤Ë¤è¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ê¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¼Õºá¤Ï´ë¶È¤¬Ë¡Åª¤Ê¡ÖÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¸å¤Î¶âÁ¬Í×µá¤äÁÊ¾Ù¤Îº¬µò¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀÕÇ¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÀÕÇ¤¡×¡ÊÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¡Ë¤È¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀÕÇ¤¡×¡Ê¤³¤Á¤é¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÍÆÇ§¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Î¼Õºá¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸å¼Ô¤ÎÍÆÇ§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼Õºá¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼Â¦¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö´ë¶È¤¬²á¼º¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤òÍÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Õºá¤òÍðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌµÂÌ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î»×¤¦Ôä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉôÊ¬¼Õºá¡×¤Ç´¶¾ð¤Ë¤À¤±´ó¤êÅº¤¦
¤Þ¤¿¡¢·ã¹â¤·¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢·Á¼°Åª¤Ê¼Õºá¤Ï²Ð¤ËÌý¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡Ö¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼Õºá¼«ÂÎ¤òµñÀä¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅÜ¤ê¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼Õºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ×µá¤ò°û¤à¤³¤È¤òÀ¿°Õ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Õºá¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÍ×µá¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÉôÊ¬¼Õºá¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ËÈó¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼Õ¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖÉôÊ¬¼Õºá¡×¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢¼Õºá¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¡Ö´¶¾ð¡×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á´ÈÌÅª¤ÊÉÔËþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¾ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Í×Ë¾¤òÃÇ¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤´Í×Ë¾¤ËÅº¤¨¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÍ×Ë¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç»Ò¶¡¤Î²ø²æ¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢»ÜÀßÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ö¼Â¾å¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡Ö¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¼Õºá¤ò¸ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤ªÏÍ¤Ó¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢»ä¤É¤â¤ËÈó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ö¼ÂÀÕÇ¤¤Ï°ìÀÚÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤³¤½¤¬¡¢°¼Á¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¼«Ê¬¤È²ñ¼Ò¤ò¼é¤ë½â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
ÉôÊ¬¼Õºá¤òÅ°Äì¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÏÃ¤·Â³¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÅÇ¤½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¾¯¤·ÏÃ¤òÀ°Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢¶¯°ú¤Ë²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹Áê¼ê¤òÏÀÍýÅª¤ÊÅÚÉ¶¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤Î¤¬¡¢¡Ö6W3H¡×¤ò»È¤Ã¤¿¼ÁÌä½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡ÊWhen¡Ë¡¢¤É¤³¤Ç¡ÊWhere¡Ë¡¢Ã¯¤¬¡ÊWho¡Ë¡¢Ã¯¤Ë¡ÊWhom¡Ë¡¢²¿¤ò¡ÊWhat¡Ë¡¢¤Ê¤¼¡ÊWhy¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¡ÊHow much¡Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊHow to¡Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡ÊHow many¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤òÏÀÇË¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ê³¾õÂÖ¤ò¶¯À©Åª¤ËÄÃÀÅ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¡ÊÆü»þ¤ä¶â³Û¤Ê¤É¡Ë¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î»×¹Í¤ò»Ê¤ëÉôÊ¬¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶½Ê³»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÇúÈ¯¤«¤é¶¯À©Åª¤Ë»×¹Í¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÇúÈ¯¤¬¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇË½¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯
Áê¼ê¤¬¡Ö»¦¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¾ì¹ç¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶²ÉÝ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¤ÏÊ£»¨¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¡×¤ÇÁê¼ê¤ÎË½¸À¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢»ä¤Ë¡Ø»¦¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×
¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¸ÀÆ°¤ò¼«³Ð¤µ¤»¡¢¼þ°Ï¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤â¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤â¼«Ê¬¤¬Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢µÞ¤Ë¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇË½¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡×¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡Ö¿´ÍýÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£ÅÜ¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Î¸ý¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤Î½Å¤µ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¡¢¼«À©¿´¤ò¸Æ¤ÓÌá¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¼«¿È¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Æ°ÍÉ¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀï½Ñ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆÎäÀÅ¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤º¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤ÎË½Áö¤òÁÈ¿¥ËÉ¸æ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥×¥í¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
