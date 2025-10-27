この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【超絶便利だ】USBケーブルとポートをチェックできる「USB Cable Checker 3」をレビューします。パソコンや充電器の端子もチェックできますよ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「【超絶便利だ】USBケーブルとポートをチェックできる『USB Cable Checker 3』をレビューします。パソコンや充電器の端子もチェックできますよ」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが新製品「USBケーブルチェッカー3」について熱く語った。



今回紹介された「USBケーブルチェッカー3」は、USBケーブルや充電ポートの性能や機能を手軽に測定できるガジェット。戸田さんは早速「大きさ、iPhoneと比べてもこんな感じですね。フリスクのケース2個分ぐらいかなという感じですね」と、手のひらサイズのコンパクトさを紹介。さらに「だいぶなんか製品らしくなってきましたね。前はもっと手作り感があったけど、だいぶ進化した」と外観の進化にも言及した。



使い方もわかりやすく解説。単4電池2本（別売）が必要になる点や、「操作はこの2つのみです」とシンプルなボタン配置を説明。ケーブルを繋いでモードを切り替えれば、USBケーブルの種類や、何Wまで対応しているか、データ転送や映像出力に対応しているかなど「なかなかこれ便利じゃないですか」と端的にレビューした。



戸田さんが実際に複数のケーブルや充電器、パソコンのポートなどをチェック。例えば「ちゃんと240W出てますよね」や「このケーブルは急速充電には対応しているけれども、映像出力ができないということが分かりますね」など、実測値に基づく使い勝手を詳細に報告。「組み合わせが全部分かって、とてもね、いいと思います」と満足度の高さもうかがわせるコメントが印象的だ。



一方で、「もちろんこの製品は業務用とかではないですし、一部のケーブルはね、正しく表示できなかったりするようですが、楽しく参考にしながらいろいろチェックしていけるかな」と注意点も提示。また、「ガジェット好きな人にはたまらないと思います。僕の評価は70点です。やっぱちょっと値段が高いですよね」と、Amazonで9,320円という価格についての辛口意見も忘れない。



最後には「すぐ品切れになった」「興味のある方はウォッチして、また入荷したら、ぜひ手に入れてはいかがでしょうか」と購入時の注意を呼びかけた。