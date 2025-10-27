べらぼうに贅沢なレコーディングだった…100万枚のヒット大滝詠一『幸せな結末』が生まれた「紆余曲折の背景」

スージー鈴木の『Now And Then』第16回（前編）

べらぼうに贅沢なレコーディング

この秋、突然盛り上がった曲。大滝詠一『幸せな結末』。発売は1997年の11月12日。今から、ほぼほぼ28年前にリリースされた曲である。

タイトルを聴いてピンと来ない方も、フジテレビ系ドラマ『ラブジェネレーション』の主題歌と言われれば「あー、あの！」となるだろう。さらに、こう添えれば完璧か。「木村拓哉と松たか子の、あのドラマの主題歌。でも『ロングバケーション』と混同しがちだから要注意」。

盛り上がった理由は、NHKで、この曲にまつわる2つの番組が放送されたからだ。9月13日放送の『ETV特集 POP 大滝詠一 幸せな結末』（Eテレ）と、10月12日放送の「ドキュメント20min. 『マスターピース〜大滝詠一「幸せな結末」〜』」（総合）。

この2番組、内容はリンクしていて、『幸せな結末』の創作過程を記録した37時間に及ぶ未公開音源と、関係者の発言を軸にしたドキュメンタリーである。

今やマニアも研究者も多い大滝詠一なので、めったなことは言えないのだが、めったなことを言うのを生業としているので、それほどのマニアじゃない立場として臆せず言わせていただければ、とても興味深く見た。発見の多い番組だった。

あらためて驚いたのは、まずは、『幸せな結末』のレコーディングが、人と時間と知恵をふんだんに費やした、べらぼうに贅沢なレコーディングだったこと（デスクトップで完結する、最近の音楽制作の真逆だ）。

そして多くの演奏家を、大滝詠一が、口三味線や擬音、ダジャレなどを多用しながら、やたら楽しげにディレクションしていたということ。さらには『幸せな結末』の完成には、かなりの紆余曲折があったことなどである（メロディやコード進行、歌詞が最終版とはかなり異なる元バージョンが聴けた）。

「帰ってきた男」に大滝がかけた言葉

『ETV特集』の方でいいなと思ったのは、大滝詠一を過度に神格化するのではなく（死後、そういう取り上げられ方が多い）、70年代後半の「打ちひしがれてた」さまをきっちり描いたり、関係者の発言を丹念に拾っていた点だ。

各論に入るが、特にドラマー・上原"ユカリ"裕にフォーカスしたパートがよかった。大滝詠一だけでなく、沢田研二のバックバンド＝エキゾティクスや、山下達郎『BOMBER』（78年）での爆発的なプレイで知られた名ドラマーだが、デジタル化の波に押されて、一旦廃業したというのだ。

――最初、不動産の外回りとかね。次は手に職をと思って、植木をやったり。それで10年間。最後は2年間、米担いでました。キツかったですよ。60kg担いで走るんです。「走れ！」って（言われて）ワーッと走る。

しかし『幸せな結末』の大人数セッションを行うにあたって、大滝詠一が彼を呼び戻す。37時間の未公開音源の中には、上原裕のことを思いやった、大滝詠一のしびれる発言が残っていた――「ユカリはね、帰還記念なんだからさ、暴れていいんだよ」。この一言を聞けただけでも、この番組の価値はあったと思っている。

少しだけ余談。上原裕のライバル的なドラマー・林立夫も、ほぼ同時期に一旦廃業するのだが、こちらは松任谷由実が呼び戻すのだ。そのときのユーミンの口説き文句がなかなかいいということを本連載〈ユーミンが「象」を出演させ、山下達郎が「好き勝手やった」…中野サンプラザ再開発騒動に募るモヤモヤ〉で書いたのでぜひ。

大滝詠一が更新していたウェブサイト

さて。私は、1980年代中盤に上京、それから「風街」東京の中で「はっぴいえんど沼」「大滝詠一沼」にずっぽりとハマり続けた。

という私にとっても、大滝詠一のまさに久々、12年ぶりのシングル『幸せな結末』は、それだけで大歓迎すべきものであった。

あと、それ以外にもこの時期、一介の大滝詠一ファンとして大歓迎すべき事柄が、もう1つあった。「アミーゴ・ガレージ」である……といってピンとくるのは、『幸せな結末』というタイトルにピンとくる人の100分の1もいないことだろう。

当時、早々とインターネットにご執心だった大滝詠一が、1996年、個人サイトを開設したのである。そのサイトの名前が「アミーゴ・ガレージ」。トップページと序文「ゴー・ゴー・ナイアガラ宣言」がまだ残っていたので、せっかくだから、記録の意味も含めてリンクを貼っておく。

で、私も当時、早々とインターネットにご執心だったので、うれしがって「アミーゴ・ガレージ」にメールを送ったりして、大滝詠一ご本人と直接やり取りもしたこともあったのだ。

つまりは私は、当時の言い方でいう（「アムラー」ならぬ）「ナイアガラー」のはしくれだったのだ。それからいろいろあって、1997年の春に、何とご本人と会うことになるのだけれど、そのエピソードについては、11月10日発売の私の新刊『日本ポップス史 1966-2023 〜あの音楽家の何がすごかったのか』（NHK出版新書）をぜひ。

とにかく、そういう環境の中での『幸せな結末』だったのだ。さて、どんな音になるのだろう――。という、肝心の楽曲そのものについての話の前に「先のNHKの2つの番組に、出てくれたらよかったのに」と思った人について書く。

傑作「ロンバケ」の誕生

これから大滝詠一を知ろうという人に、私の知る限りで、いちばんおすすめしたい本は、マニア本の類ではなく、朝妻一郎『高鳴る心の歌 ヒット曲の伴走者として』（アルテスパブリッシング）である。

株式会社フジパシフィックミュージック代表取締役会長であり、大滝詠一の『A LONG VACATION』（ロンバケ）や『幸せな結末』にも深く関与。大滝自身も深くリスペクトしていた日本ポップス界の首領（ドン）＝朝妻一郎が描く「生・大滝詠一」には、彼の本質が不可分なく表れていると思う。

――そんなこんなしていた79年の終わりか80年の初め、大瀧君（筆者註：大滝詠一。それにしても君付けの迫力……）が僕の六本木のオフィスにジョン・デヴィッド・サウザーの「You're Only Lonely（ユア・オンリー・ロンリー）」を持ってきて、僕に聴かせながらこんなことを言った。「こういう感じの曲で次のアルバムをつくりたいと思っているんですけど……」 思わず僕は、「コレだよ、コレなんだよ! ぜひやろう！」と興奮した。

言うまでもなく傑作ロンバケ誕生の瞬間である（ぜひJ.D.サウザー『ユア・オンリー・ロンリー』-79年-を聴きながら読まれたい）。そして朝妻一郎は、ロンバケの制作を完全バックアップすることになるのだが、ここですごいのは、朝妻一郎による大滝詠一へのオーダーである。

――アルバムの制作にあたっては、大瀧君の意向ではっぴいえんど時代の同僚である松本隆君に詞を頼むことになり、大瀧君、松本君、白川（註：隆三。CBSソニーのディレクター）さんと僕の4人は、軽井沢で意思統一のための合宿をした。僕からは「とにかく、胸キュンの曲をつくってよね」とだけ注文させてもらった。

シンプルにして明快。ロンバケとは、まずもって「胸キュン」だったのだ。そして『幸せな結末』に関しての、すごいエピソードも書かれている。少々長くなるが、「生・大滝詠一」のすごみというかエグみも含めてお知らせしたいので、段落まるごと引用したい（上「ゴー・ゴー・ナイアガラ宣言」の内容に、このエピソードを読み解くヒントがある）。

『幸せな結末』ヒット後の大滝

――「幸せな結末」の大ヒットを受けて、僕は食事をしながら大瀧君（ママ）にこんなことを言った。「おめでとう。すぐにアルバムもつくろうよ」大瀧君はそれを聞いて、「朝妻さんは、いつも商売しか考えてないんだから」と立ち上がり、怒って店を出ていこうとした。僕も負けじと「いやいや、ファンは12年も待ってくれたんだから、次はアルバムが出ることを当然願ってるよ。ファンのためにつくろうよ」と説得したものの、「うん」と言わせることはできなかった。むしろ、「アルバムって簡単に言うけど、つくる方の身にもなってくださいよ！」と彼の怒りは収まらなかった。

あと、フジパシフィックミュージックが運営するYouTubeチャンネル『朝妻一郎 たかなる心の歌』の「第16回：大滝詠一『恋するカレン』」で語られている話。

フジテレビのドラマプロデューサーの亀山千広が、朝妻一郎とともに大滝詠一の下を訪ね、『結婚の理想と現実』（91年）というドラマの主題歌を依頼したとき、大滝詠一が、こんな返し方をしたという。考えれば考えるほど不思議で、でもちょっと笑える。

――「朝妻さん、今は俺よりも長戸大幸さん（註：いわゆる「ビーイング系」の総帥）の方がすごく当たっているから、今は長戸大幸さんで行くべきだ」

では、リリース当時、本稿筆者は『幸せな結末』をどのように受け止めたのか。包み隠さない率直な意見を〈キムタクの『ラブジェネ』を象徴する名曲…大滝詠一『幸せな結末』を28年後の今、聴いてみると〉にてご覧いただきたい。

キムタクの『ラブジェネ』を象徴する名曲…大滝詠一『幸せな結末』を28年後の今、聴いてみると