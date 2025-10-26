10月23日発売の週刊誌『女性セブン』で報じられた亀梨和也と田中みな実の破局。結婚間近とも言われていた2人の間に何があったのか─。

【写真】「あ〜ん」プライベートで店員からカニを食べさせてもらう田中みな実

亀梨和也と田中みな実の出会いのきっかけ

出会いのきっかけは、2023年9月発売の美容雑誌『MAQUIA』での対談。美容オタクとして知られる田中だが、亀梨も負けず劣らずの美容好き。KAT-TUNとして活動していた10代の頃から美容に関心があり、雑誌で愛用スキンケアを紹介するなど美容に関する深い知識を披露してきた。さらに愛犬家という共通点もあり、急速に距離を縮めたとされる。

そして2024年元旦、2人の交際が報道されることに。決定的なツーショットこそなかったものの双方の所属事務所は交際を否定せず、順調な関係を築いていると見られていた。

「亀梨さんは交友関係が広く、飲み歩くことも多かったようです。さらに、ひとり飲みも好きなようで、個人YouTubeでは居酒屋でのひとり飲み姿がたびたび公開されていました。そうした様子に、30代後半の田中さんは不安を募らせていたのではないでしょうか」（芸能ライター）

当初、亀梨はそんな田中の思いを受け止めていたが、次第に2人の間にはすれ違いが生じ、最終的に破局へと至ったか。

「たぶん私が重かったんだと思います」

田中といえば、かつてオリエンタルラジオ・藤森慎吾との真剣交際が報じられていたが、3年半後に破局。その理由については、2019年放送の『ダウンタウンなう』（フジテレビ系）で「たぶん私が重かったんだと思います」「私がかまってほしいというのが強かった」などと語り、藤森から別れを切り出されたことを明かしている。

ネット上では、今回の破局について

《年齢的に焦りがあるのはわかるけど、束縛はダメだよね》

《藤森さんと破局した時も束縛が原因だったみたいだけど、変われないのかな》

《束縛はキツイな。もっと包容力のある年上の男性の方がいいんじゃない》

といった声が相次いでいる。

「熱愛報道が飛び出た直後の2024年4月から、2人が共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』がスタートしました。そのため、当時から《完全に話題作りだな》《これって話題作りのダミー交際でしょ》との指摘もあり、今回の破局で《やっぱり話題作りだったのでは》と疑う声も少なくありません」（前出・芸能ライター）

話題性抜群の美男美女カップルだっただけに、今回の破局報道には落胆の声も多い。華やかな表舞台に立つ2人が今後どのような道を歩むのか、注目が集まっている。