ロシアで1歳の子どもに強制的に入れ墨を入れこれをオンラインで公開した親が議論を呼んでいる。

英紙サンは23日、自分たちの1歳の子どもの腕に入れ墨を入れたロシアの夫婦の話を伝えた。

夫婦は自身の子どもが泣き叫ぶのにもかかわらず、子どもの体を押さえつけて彫り師に入れ墨を入れさせた。結局子ども腕にには「Mellstroy−Game」（メルストロイゲーム）という文字が彫られた。

夫婦が子どもに一生消えない入れ墨を入れた理由は、ある有名ストリーマーのオンラインコンテストに参加するためだったことがわかった。

「メルストロイ」は760万人のフォロワーを持つベラルーシ出身のネット配信者の名前だ。過激なパフォーマンスと炎上するような行動、破格な寄付行為などトラッシュストリーミングというジャンルで有名なインフルエンサーだ。

彼は最近自身のカジノ事業を最も奇怪に広報する人に4万5500ポンド（約925万円）相当のマンションを贈呈すると発表した。

子どもの母親は動画で「メルストロイを驚かせる方法として1歳の子どもに入れ墨をすることにした。莫大な借金がありマンションに住める状況ではない。このコンテストで必ず優勝したい」と話した。

この動画は世界のネットユーザーの公憤を買った。

ロシアのオンライン検閲担当機関であるセーフインターネットリーグは、「子どもが泣いている場面が明確に含まれている。入れ墨が実際のものかそうでないかに関係なく、こうした動画が作られたこと自体が児童虐待だ。追い詰められた人たちを極端な状況に追いやるオンライン文化の弊害を見せる」と批判して警察の捜査を促した。