Snow Man¤¬¥¿¥â¥ê¤È¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¡ª¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×LOOKBOOK¤âÈäÏª¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¸ø¼°¤ÈSnow Man¸ø¼°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×LOOKBOOK¤ä¥¿¥â¥ê¤È¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤Ê¤É¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～④
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§M¥¹¥Æ¡Ë¸ø¼°X¤ÈSnow Man¸ø¼°X¤Ë¤ÆSnow Man¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Snow Man¤Ï10·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤È¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢10·î25Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡Ö¥«¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ä¤±¤¿¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
Snow Man¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×°áÁõ¤Î1¿Í¤º¤Ä¤ÎLOOKBOOK¤ä¡¢¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×°áÁõ¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤È¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£