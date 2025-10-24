しまむらが続伸、１０月度既存店売上高が７カ月連続前年上回る しまむらが続伸、１０月度既存店売上高が７カ月連続前年上回る

しまむら<8227.T>が続伸している。２３日の取引終了後に発表した１０月度（９月２１日～１０月２０日）の月次売上速報で、主力のしまむら業態の既存店売上高が前年同月比２．２％増と７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



月度前半で厳しい残暑が続いたものの、婦人アウター衣料やインナー商品、服飾雑貨商品が売り上げを伸ばした。婦人アウター衣料では、シャツ・カーディガンなどの羽織物が好調。インナー商品では、「ＣＬＯＳＳＨＩ」の「ヘビロテ」インナーが好調に推移した。また、服飾雑貨商品では、キャラクター雑貨が継続して売れ筋となった。なお、しまむら業態の全店売上高は同１．９％増だった。



出所：MINKABU PRESS