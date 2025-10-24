ハタチ間近の中村心が圧巻5連続バーディ ルーキーが狙う最高の誕生日プレゼント
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 初日◇23日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞2試合連続で予選落ちを喫していた中村心が息を吹き返した。これまでの最多だった2連続を大きく上回る5連続バーディを奪うなど、ド派手な3位発進。3番パー4でのダブルボギーを帳消しにするバーディラッシュだったが、ルーキーは意外なほど冷静だった。
【写真】印象変わります 中村心さんがドレスアップ
「きのうの夜にきょうの目標スコアを68に設定しました。それをクリアできたのは良かったけど、ダボは外したらいけない方に（2打目を）外してしまった。ボギーに抑えられたら良かったんですけど…」インから出て、5メートルをねじ込んだ15番パー5からバーディを5個並べた。平均スコアが『4.219』と、初日で最も難しいホールとなった18番パー4では、残り148ヤードの打ち上げの2打目を6番アイアンでピンそば3メートルにつけた。4つのパー5では12番以外はすべてバーディ。「パー5で4つ」という「68」のプランも、ほぼ遂行できた。昨年のプロテストに2度目の挑戦で合格し、1年目のシーズンを19歳で迎えた。大会3日目の25日が20歳の誕生日。「土曜日に20歳になるので、あすの2日目も頑張って決勝ラウンドに進んで、日曜日に優勝できたら、いい20歳を迎えられると思います」。次のプランはバースデーウィークV。達成できれば、入谷響、荒木優奈に次いでルーキー3人目のツアー優勝となる。デビュー3戦目となった4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」では、最終日の18番で決めれば優勝だった1.5メートルのパーパットを外し、プレーオフで敗れた。トップ10入りはその一度だけで、V逸後は14試合で予選落ちも経験した。メルセデス・ランキングは78位。プロ1年目のシーズンも残り少なくなってきた。来季のことを考えればQTも見据える時期だが、「ルーキーで初優勝は最後まであきらめたくない。頑張るだけです」と力強い言葉が返ってきた。まずは10代最後のラウンドとなる2日目に全力集中。「飲んでみたい気持ちがあるけど、シーズン中なので」と“エア”で勝利の美酒に酔う瞬間をイメージし、2日目からもバーディを積み重ねていく。（文・臼杵孝志）
