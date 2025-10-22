日産の「新型コンパクトカー」に熱視線！ 日本でも市場を牽引してきた「マーチ」の後継機種「新マイクラ」欧州登場 「ガソリン車で出してほしい」との声も

専用プラットフォームを採用

日産の欧州法人が2025年9月11日、フル電動化した新型コンパクトモデル「マイクラ」を公道で初めて披露しました。

かつて日本では「マーチ」という名前で親しまれたこのハッチバック型のコンパクトカーは、1982年に初代が発売されて以来、日本のコンパクトカー市場を長く牽引してきた車種です。

8年ぶり全面刷新のマーチ後継機！

マイクラ（マーチ）は日本国内では2022年に4代目で販売終了となりましたが、欧州をはじめとする世界市場では販売が続けられており、これまでに累計600万台以上が販売された日産のロングセラーモデルとして知られています。

今回お披露目された新型マイクラは8年ぶりのフルモデルチェンジを経た6代目に該当し、Bセグメントのフル電動ハッチバックとして登場しました。BEV（バッテリー式電気自動車）専用プラットフォームを採用することで、個性的なデザインと高い実用性を両立させています。

サイズ面では、全長3974mm、全幅1830mm、全高1499mm、ホイールベースは2541mmとなっています。

バッテリー容量は52kWhと40kWhの2タイプが用意され、52kWh仕様では航続距離416km、40kWh仕様では317kmの走行が可能です。どちらも100kWの急速充電に対応しており、バッテリー残量15％から80％までを約30分で充電できる性能を持っています。

外観デザインは、SUVテイストを取り入れながらも洗練されたシンプルさを表現しています。18インチのタイヤ＆ホイールを装備するなど、クラスを超えた存在感を持ち、街中でも特に目立つスタイルとなっています。

インテリアには10.1インチのデュアルスクリーンを搭載し、Googleサービスを組み込んだ「ニッサン コネクト」によってコネクティッド機能を充実させ、デジタル時代にふさわしい快適な使用体験を提供します。価格は2万8000ユーロ（日本円で約490万円）からとなっています。

欧州市場では電動化の波が進んでいるものの、実際の需要は国や価格帯によって大きく変わるのが現状です。そうした中でBセグメントは、日々の足として便利で手頃な価格が魅力のカテゴリーであり、電気自動車においても成長が期待できる分野です。

新型マイクラに対し、ネット上では「何故日本で売らないのか理由が知りたい」など、日本への導入へ期待する声や、「コレで次世代のe-power搭載ならソソられる人も多いんじゃないのかな」「ガソリン車で出してほしい」などの意見も見られました。

電気自動車として生まれ変わった新型マイクラは、実用性と先進性を兼ね備えたモデルとして、欧州のコンパクト電気自動車市場における日産のプレゼンスを新たに確立する一台になることでしょう。