大谷翔平は「二刀流への批判」をどう受け止めたのか…日ハム・栗山英樹が耳にした「衝撃の一言」

「日本ではプレーしない」と宣言していた高校生の大谷翔平選手に対して、栗山氏はメジャーリーグでの豊富な取材経験に基づき、「日本でプレーする意味」を熱心に伝えたという。その時の大谷選手の様子、そして監督としての思いを本書から紹介する。

北海道日本ハムファイターズ、入団交渉の裏側

翔平はあのとき（ドラフト指名後の面会時）も、何も言わず、じーっと僕の目を見て、しっかり話を聞いていました。うんでもなきゃ、すんでもない。でも、一番大事なとき、翔平はいつもそうやって人の話を聞くのです。

12月9日、翔平が自ら最終決定を下したときは、実は喜びよりも申し訳なさでいっぱいになっていた自分がいました。「日本ではプレーしない」という高校生の宣言を、僕たちがひっくり返させてしまったからです。ただ、僕はそれが翔平のためになると信じていました。

親御さん、花巻東の佐々木洋監督や流石裕之部長にもご迷惑をおかけしてしまいました。これは、結果で恩返しをするしかない、と思っていました。

翔平自身が、どう考えて決断をしたのかはわかりません。侍ジャパンに来てくれたこともそうですが、最後にスイッチが入った瞬間は、翔平にしかわからない。ただ、どこに向かえば自分のやりたい夢に挑めるのか、その嗅覚はしっかり持っていたのだと思います。

どうして理解してあげられないのか

僕は当初から、翔平の二刀流を一度たりとも疑ったことがありませんでした。ただし、環境は心配していました。入団後もプロ野球に携わる多くの大人たちが、こぞって「無理だよ」と言っていたのです。ピッチャーとバッターの両方なんて、できるはずがない、と。こうした環境こそが最大の難敵だと僕は思っていました。

大リーグでも認められ、スーパースターとなった今ではすっかり忘れてしまっている人がほとんどだと思いますが、当初は日本で二刀流に対して、「そんなことができるはずがない」という逆風が吹き荒れていたのです。

僕は「大丈夫か？ まわりの声は」と翔平に聞いたりしていましたが、「え、何のことですか？」と返してくる。そんな反応をいつもしていました。本当に頭のいい子なのです。状況を瞬時に理解してしまう。

「いやぁ、想定内だったですね」大谷の返答

実は初めて会ったときは東日本大震災直後だったのですが、親を津波で亡くしたチームメイトがいる中、きちんと気遣いながら適切な対応を取っていることが、とても印象に残りました。野球のことだけでなく、いろんなことが考えられる子でした。

ファイターズでの5年間が終わり、アメリカに渡るときのことです。まわりからの批判もある中での二刀流挑戦について、改めて「翔平、どう感じていた？」と聞いたことがありました。「いやぁ、想定内だったですね」という答えが返ってきました。

何を言われるのかもわかっていた。その中で自分がどうやるかだけを考えていたのだと思います。

「本当に両方できるんです」と大声で伝えたかった

僕自身は当初、「18歳の少年が壮大な夢に向かって努力しているのに、初めから否定しないでほしい」「理解してあげてほしい」と寂しい思いをしていました。若い子が「これをやってみたい」と思っているなら、応援してあげるべきだと考えていたのです。

ただ、そういうことも翔平はわかっていた。自分の耳に入ってきていると知ると、監督の僕が苦しくなると考えていたのでしょう。僕に気を遣って、そっけない返事をしていたのだと思います。

僕は、できるだけ批判の矛先がこっちに向くように、と意識していました。翔平を壊すことに比べたら、それでクビになるほうがラクだと思っていました。反対意見はあるだろうし、その矛先を向けられるのは、監督であるべきなのです。

ただ、二刀流に懐疑的な人たちは、もしかしたら翔平の本質を知らないだけかもしれないと思っていました。「本当にすごいんです」「本当に両方できるんです」と大声で伝えたかった。

「下半身が疲れたらピッチャーは肩肘に負担がかかって壊れる」など、反対の理由が具体的に挙がってきたときには、それをしっかりとクリアするようにしました。

さて、翔平が本来どんな選手だったか。大リーグでの驚くほどの活躍を見て、今や疑う人は誰もいないと思います。

