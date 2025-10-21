¡Ö¤³¤ì¤Ï°¼ê¤ä¤í¡×¥ß¥¹¤·¤¿¿¦°÷¤ò½èÊ¬Êý¿Ë¡¢°ÛÏÀÂ³¡¹¡¡µÄ²ñ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î¸«²ò¤Ï
¿¦°÷¤¬»öÌ³¾å¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ü¹ð¤Ê¤É¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤È¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¡¢ÃÏ¸µ»æ¤ÎµþÅÔ¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¦°÷¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£Ä¹ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£»Ô¤Î¿Í»ö²Ý¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¤ò±£¤¹Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö¶²¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Î»öÌ³¥ß¥¹¤ò¸·È³²½¤Ø¡×¡£µþÅÔ¿·Ê¹¤Ï2025Ç¯10·î17Æü¡¢¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Ä¹ÉÍ»Ô¤ÎÀõ¸«ÀëµÁ»ÔÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä¹ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯6·î¤«¤é¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤»öÌ³¥ß¥¹¤¬5·ïÂ³È¯¤·¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï25Ç¯6·î¡¢¡ÖÅ¬Àµ¤Ê»öÌ³¼¹¹Ô¤òµá¤á¤ë·èµÄ¡×¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò»Ô¤Ëµá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Àõ¸«»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã·îµÄ²ñ¤Ç¡¢¡Ö²á¼º¤ÎÄøÅÙ¤ä·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸·È³²½¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²á¼º¤Ë¤è¤ëÃ±½ã¤Ê¥ß¥¹¤Ï½èÊ¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¿¦¿¦°÷Ê¬¸ÂÄ¨²ü¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë»ÔÄ¹¤¬»ðÌä¤·¡¢Åú¿½¤ò¼õ¤±¤Æ²ü¹ð°Ê¾å¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£Àõ¸«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö·è¤·¤Æ½èÊ¬¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÎÌÜ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¿·Ê¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢X¾å¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢½èÊ¬¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö¥ß¥¹¤ò±£¤¹Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö¶²¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°¼ê¤ä¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤à¤·¤í¡Ö¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡×¡Ö¶ÈÌ³ÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿®¾ÞÉ¬È³¤âÂç»ö¤À¡×¡Ö²¿¤é¤«¤Î½èÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»ÔÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¸þ¤¤â°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¦°÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àõ¸«»ÔÄ¹¤Ï¡¢8·î29Æü¤ÎËÜ²ñµÄ½éÆü¤Ë¶á¶·Êó¹ð¤ÇÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µþÅÔ¿·Ê¹¤Ï¡¢Íâ30ÆüÉÕÄ«´©¤ÇÆ±¤¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Ë²þ¤á¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö½èÊ¬¤Î´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¸·È³²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Ä¹ÉÍ»ÔµÄ²ñ¤Î·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î»öÌ³¥ß¥¹5·ï¤ò¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯6·î¤Ï½»Âð¿·ÃÛ»Ù±çÊä½õ¶â¤Î½èÍý¸í¤ê¡¢Æ±12·î¤ÏÆÃÊÌ»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤Î»ÙµëÃÙ±ä¡¢Íâ25Ç¯2·î¤Ï²ð¸îµëÉÕÈñºâÀ¯Ä´À°¸òÉÕ¶â¤Î»»Äê¸í¤ê¡¢Æ±6·î¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸Î×»þ¸òÉÕ¶â¤Î»»Äê¸í¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÎã¿½ÀÁ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷ÉÕÏ³¤ì¡¢¤¬Î©¤ÆÂ³¤±µ¯¤¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥ß¥¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤À¡£½»Âð¿·ÃÛ»Ù±çÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÍèÊä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤ËÂÐ¤·¸òÉÕ·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢È¯³ÐÅö»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤ËÄË¼ê¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î24Ç¯7·î19ÆüÉÕÄ«´©µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊä½õ¶â¼õµë¤Î¤¿¤áµÞ¤¤¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ17À¤ÂÓ¤¬¸òÉÕ·èÄêÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¡¢»Ô¤¬µßºÑ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ÅÙ²þÀµ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ï·èµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±µÚ¤ÓËÜ»ÔµÄ²ñ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ò¸·Ì©¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥ß¥¹¤òµ¯¤³¤·¤¿¿¦°÷¤Ø¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ê¤É¤Ï¡¢·èµÄ¤Ç¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àõ¸«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤Ê¤¼½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Î¿Í»ö²Ý¤Ï10·î21Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔµÄ²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¤Ï¡¢½èÊ¬¤òµá¤á¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å»öÌ³¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»öÌ³¥ß¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½èÊ¬¤Î´ð½à¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶°øÄÉµæ¡¢ÂÐºö¸¡Æ¤¡¢¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·È³²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë