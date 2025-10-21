株式会社ロッテより、「日本に酔うチョコレート」をコンセプトとした『YOIYO』シリーズ「YOIYO 酒ガナッシュ ＜黒龍酒造＞ 貴醸酒」の再々販売が決定した。

今回は、2025年10月21日（火）午前10時より、ロッテグループ公式オンラインモール（https://lotte-shop.jp/shop/）限定で数量限定で販売される。

初回生産では即完売、再販でも2日で完売となった人気商品について、その魅力を紹介する！

日本酒のプロフェッショナル、中田英寿氏が監修を担当

「YOIYO 酒ガナッシュ」は、日本酒の普及活動で知られる中田英寿氏が代表を務める株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANYが、その知見に基づき監修を行っている。

コンセプトは「しあわせな寛ぎ時間や仲間との会話が弾む、最高に美味しいお酒ガナッシュタイプチョコレート」。チョコレートの風味を損なわず、なおかつ酒の個性を引き立てる日本酒を求め、30種類以上を試飲・比較検討することで開発されたそうだ。

「九頭龍 貴醸酒」の蜜のような甘さとキレを追求

チョコレートに合う日本酒を追求した結果、辿り着いたのが福井の銘酒「九頭龍 貴醸酒（黒龍酒造）」。

「九頭龍 貴醸酒」は、仕込み水の一部に日本酒を用いた「貴醸酒」ならではの、蜜のような濃厚な甘さと酸味が特徴。さらに、黒龍のお酒らしいキレと、果実感も持ち合わせており、まさにチョコレートと合わせるのに絶妙なバランス感覚を備えた銘柄と言えるだろう。

この繊細な個性をチョコレートに埋もれさせないよう、口どけの滑らかさを極限まで追い求め、配合のバランスをコンマ数パーセント単位で追求し、幾度もの改良を経て完成した逸品が「YOIYO 酒ガナッシュ ＜黒龍酒造＞ 貴醸酒」というわけだ。

発売後に即完売を繰り返した超人気商品

冒頭で触れた通り、今回再々販売される「YOIYO 酒ガナッシュ ＜黒龍酒造＞ 貴醸酒」は、継続的に大きな反響を呼んでいる超人気商品。

24年11月の初回生産分は発売後即完売、25年1月の再販売分も、発売開始からわずか2日で完売するほどの人気ぶりだ。

また、25年4月に開催された「CRAFT SAKE WEEK 2025 at ROPPONGI HILLS」の会場でも数量限定で販売され、日本酒ファンやインバウンドの来場者から絶大な支持を集め話題となった。

再々販売は25年10月21日（火）午前10時から！ 今回も数量限定での販売とのことで、すぐに完売することが予想される。前回入手できなかった方は、この機会をお見逃しなく。