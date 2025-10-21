結局「103万円の壁」はどうなったの？ 今年はいくらまでだったら扶養内で稼げるのでしょうか？

「103万円の壁」とは何か？

「103万円の壁」という言葉には、「所得税の課税基準としての意味」と「所得控除の適用基準としての意味」があります。このうち、“扶養”に関わるのは「所得控除の適用基準としての意味」のほうです。

所得控除を受けることで納税者本人（扶養者）の所得税を抑える効果がありますが、そのためには控除対象者（被扶養者）の要件を満たす必要があります。控除対象者の要件のうち、本記事においてポイントとなるのは「所得要件」です。

令和6年度（改正前）までの“扶養”に係る主な所得控除と控除対象者の所得要件は以下のとおりです。



所得控除 控除対象者 所得要件 配偶者控除 配偶者 年間の合計所得金額が48万円以下 配偶者特別控除 配偶者 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下 扶養控除 配偶者以外の親族 年間の合計所得金額が48万円以下

「合計所得金額」とは各所得金額の合計額のことをいいますが、収入が給与収入のみの場合は「給与所得金額」と読み替えても差し支えありません。給与所得金額は、以下の計算式によって算出します。

収入（年収）－給与所得控除額＝給与所得金額

「給与所得控除額」の最低保証額は、本記事の執筆時点（令和7年10月時点）において「55万円」です。所得要件の「年間の合計所得金額が48万円以下」を満たすためには、この計算式の「給与所得金額」を48万円以下にする必要があります。すると、以下のような計算式を作ることができます。

収入（年収）－給与所得控除額55万円≦給与所得金額48万円

これを計算すると、以下のようになります。

収入（年収）≦103万円

これが「103万円の壁」の根拠です。



令和7年度税制改正は「103万円の壁」にどのような影響を与えるのか？

令和7年度税制改正の概要は、以下のとおりです。



（1）基礎控除の見直し

（2）給与所得控除の見直し

（3）特定親族特別控除の創設

（4）扶養親族などの所得要件の改正

このうち“扶養”に影響を与えるのは（2）（3）（4）です。分かりやすさを考慮し、（4）（3）（2）の順で解説していきます。

（4）は「扶養親族と同一生計配偶者の合計所得金額の要件を58万円以下に引き上げる」というものです。この金額の引き上げは、基礎控除および給与所得控除の見直しにより、非課税となる所得の範囲が広がることを踏まえて行われました。

つまり、これまで「合計所得金額48万円以下」とされていた扶養控除や配偶者控除などの所得要件が、改正後は「58万円以下」に変更されることになります。これにより、前項の所得控除と控除対象者の所得要件に係る一覧表（以下「一覧表」といいます）が以下のように変わります（「48万円」を「58万円」に変更）。



所得控除 控除対象者 所得要件 配偶者控除 配偶者 年間の合計所得金額が58万円以下 配偶者特別控除 配偶者 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下 扶養控除 配偶者以外の親族 年間の合計所得金額が58万円以下

（3）は「合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族がいる場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最高62万円の控除を受けることができる」というものです。これにより、一覧表が以下のように変わります（「特定親族特別控除」の項目が追加）。



所得控除 控除対象者 所得要件 配偶者控除 配偶者 年間の合計所得金額が58万円以下 配偶者特別控除 配偶者 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下 扶養控除 配偶者以外の親族 年間の合計所得金額が58万円以下 特定親族特別控除 特定親族 年間の合計所得金額が58万円超123万円以下

（2）は「給与所得控除額の最低保証額を55万円から65万円に引き上げる」というものです。

これらを踏まえ、再度、所得要件について確認してみます。合計所得金額（本記事においては「給与所得金額」）の計算式は、以下のとおりです。

収入（年収）－給与所得控除額＝給与所得金額

所得要件の「年間の合計所得金額が58万円以下」を満たすためには、以上の計算式の「給与所得金額」を58万円以下にする必要があります。すると、以下の計算式を作ることができます。

収入（年収）－給与所得控除額65万円≦給与所得金額58万円

これを計算すると、以下のようになります。

収入（年収）≦123万円

よって、「103万円の壁」は令和7年度税制改正によって「123万円の壁」に変わったといえます。なお、配偶者特別控除の適用を受ける場合は年収160万円（合計所得金額95万円）以下、特定親族特別控除の適用を受ける場合は年収150万円（合計所得金額85万円）以下であれば、それぞれ満額控除を受けることができます。

この税制改正は令和7年分の所得税について適用されます。したがって、年収を103万円以内に抑えて“扶養内”で働いていた方は、令和7年分は年収123万円までだったら“扶養内”で働くことができるでしょう。



まとめ

本記事では「『103万円の壁』とは何か？」「令和7年度税制改正は『103万円の壁』にどのような影響を与えるのか？」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。



・「103万円の壁」とは「所得要件48万円（以下）」に「給与所得控除額55万円」を加えて算出した所得控除の適用基準である

・令和7年度税制改正は「所得要件の引き上げ」「特定親族特別控除の創設」「給与控除額の最低保証額の引き上げ」によって「103万円の壁」を「123万円の壁」に引き上げる

令和7年度税制改正により、扶養内で働ける年収が引き上げられます。また、本記事では解説をしませんでしたが、令和7年度税制改正により基礎控除額も引き上げられます。給与所得控除の引き上げとともに、家計の税負担が軽くなることが期待されます。

税制については、「複雑」「分かりにくい」「難しい」という印象を持たれるかもしれません。本記事が税制を理解するに当たり、お役に立てば幸いです。



執筆者 : 中村将士

