千賀健永「昔から愛用」色ち使い中！長年愛用のUVカット＆メイク下地

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【暴露】見てはいけない…？千賀健永のリアルなAmazon購入履歴の中身。。』の動画を投稿。ネットで購入した商品履歴を公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。

■メイク下地

動画内に登場したのはこちら！

ラ ロッシュ ポゼ/UVイデア XL プロテクショントーンアップ 税込3,960円（公式サイトより）

UVカット効果はもちろん、トーンアップやツヤ感も叶えてくれるアイテム！

千賀さんはこちらについて「昔から愛用してますもん」「ずっとホワイトだったよ」と以前からこのホワイトのカラーを愛用していると紹介。

続けて「最近紹介していただいてから」「ローズ＋をちょっとつけるようになった」とも語り、過去の購入動画でローズのカラーも併用して愛用するようになったと明かしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながら購入品履歴を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。