待ってた、待ってたーーーッッ♡【マクドナルド】パケも可愛い「三角チョコパイ」に注目

季節限定バーガーや「ハッピーセット®」が話題を集める【マクドナルド】。スイーツも見逃せません。なかでもいま注目を集めるのが、うさぎがデザインされた可愛いパケの「三角チョコパイ」。秋冬の定番フレーバーに加え、今年は思わずときめく“ピンクの新作”が登場しました。その気になる味わいをご紹介します。

新登場！ カフェタイムが華やぐ「三角チョコパイ いちごミルク味」

「最高」「濃厚で素晴らしい」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「三角チョコパイ いちごミルク味」。可愛いパケを開けるとピンクのパイ生地、中のクリームもピンクで、食べる前から気分も上がりそう。とちおとめを使ったいちごチョコクリームには、食感のアクセントとなるストロベリーコーンクラッシュ入りです。

秋冬の定番！ とろ～りチョコの「三角チョコパイ 黒」

アーモンド入りのチョコクリームがたっぷり入った「三角チョコパイ 黒」。@hifumi4さんは、パイの食感を「サクサクっ」と表現し、「相変わらず美味い」と感想を投稿しています。コーヒーのお供としてはもちろん、ちょっぴり贅沢にソフトクリームと合わせて、熱々ひんやりを楽しむのもおすすめです。

ピンクのいちごミルク味と黒のチョコレート味を食べ比べるのもあり！ 今日のおやつに【マクドナルド】の新作パイはいかが？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N