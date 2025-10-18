¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤ò¹´Â«¡¡µþÅÔ¤Î½ý³²»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤«
12Ç¯Á°¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆîÉô¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤Î¥«¥¬¥ä¥ó¥Ç¥ª¥í¤Ç15Æü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Ö¥é¡¦¥è¥·¥Ò¥³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ö¥éÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¤ÇÃËÀ¤òË½¹Ô¤·¡¢´é¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Ö¥éÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Î2012Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Î¼ýÍÆ»ÜÀß¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¡Ë