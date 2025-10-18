¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÏÃÂê¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¡¢Ì¥ÏÇ¤ÎÆ·¤Ç´ÑµÒ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÉÄ¹ÉÍ¹Æà¡¢¥¥å¡¼¥È¡õ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´ÑµÒ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±
¡¡¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÄ¹ÉÍ¤Ï¡Ö2nd SHOW¡×Æâ¡Örlenda¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°úÎÏ¤Î¤¢¤ëÆ·¤Ç´ÑµÒ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
