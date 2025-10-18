ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ºÇ¿·¥Ç¥³¥Ô¥ó¸ø³«¡ª¡¡3È¯¡õ10K¤Î4»þ´Ö¸å¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¥Í¥Ã¥È¤ËÌþ¤·
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤«¤éÌó4»þ´Ö¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö4 more¡×¤Èµ¤·¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ë»î¹ç¸å¤Ë»£¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¼«¿È¤ÎÅêµå¤ä3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤Î1Ëç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î12ËçÌÜ¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î½ËÊ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤ª´é¡×¤Ê¤ÉÌþ¤·¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ãæ·øº¸¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£ÅêÂÇ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
