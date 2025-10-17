どうしたら初対面で好感を持ってもらえるか、言いたいことが伝わるか、話す前に、ほんの少しだけ注意力を働かせることで「一流」の伝え方ができる、と「言葉のプロフェッショナル」として活躍されてきた清水克彦さんはいいます。清水さんの著書『その言語化は一流、二流、それとも三流？頭のいい“この一言”』（青春出版社）から、頭のいい決めの一言をご紹介します。

三流は自分の都合で誘う、二流は目的を言う、

一流はこんなひと言でその気にさせる

異性をデートに誘う際、どんな言葉がけをするとOKをもらいやすくなるでしょうか。

A「今からデートしませんか？」

B「今から食事に行きませんか？」

C「今からびっくりするほど美味しいピザのお店に行きませんか？」

相手があなたに好意を持っているなら、AからC、どのフレーズを使ってもOKになるかもしれません。しかし、そうでない場合、AよりB、BよりCのほうが「YES」という返事をもらいやすくなります。

Aは、デートしたいというあなたの都合で誘っているだけです。しかし、Bは、少なくとも食事に行くという目的ははっきりしています。相手が空腹であるとか、気分転換をしたいと思っているなら、「YES」をもらえる確率は高くなります。

Cは、「びっくりするほど美味しい」が興味をそそります。「どんなピザ？」と食べたくなります。あなたのことを嫌いでない限り、「YES」の返事が来る可能性が高くなります。

