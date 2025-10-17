約200種類以上におよぶと言われる更年期の不調。そう聞くと「なんだか怖い…」と思ってしまいますよね。でも、今はさまざまな治療法があり、自分に合ったものが見つかる可能性も高くなっているようです。そこで今回は、更年期の不調の治療法や選択肢について産婦人科医の粒来 拓（つぶらい・たく）先生に伺います。

更年期症状に困ったら…選べる主な治療法

更年期とは閉経をはさんだ前後5年、計10年の期間を指します。更年期に差しかかると、これまで女性の健康や美容を守っていた女性ホルモン・エストロゲンが減少し始めることで心身ともにゆらぎやすくなります。

このような更年期に起こる心身のゆらぎを「更年期症状」で、日常生活が立ち行かなくなるほどつらい症状があることを「更年期障害」といいます。

このゆらぎの波の大きさは個人差があるため「更年期になったら不安…」と思う人も少なくないと思います。しかし、今はさまざまな治療法があります。3つの治療法の選び方を知り、更年期とうまくつき合っていきましょう。

治療法その1：ホルモン補充療法（HRT）

更年期になると女性ホルモンはアップダウンを繰り返しながら徐々に減少し、やがて閉経を迎える頃にはほとんど分泌されなくなります。女性ホルモンは健康と美を維持する働きがあるため、減少にともない心身にはさまざまな不具合が出ます。

こうした女性ホルモンの減少による不調の波をゆるやかにするのが「ホルモン補充療法（以下、HRT）」です。減りゆく女性ホルモンをたすことで、ゆらぎの波をゆるやかにするものです。

HRTは女性ホルモンの減少にともなう不調を助けますが、とくに効果を発揮するのがホットフラッシュです。使い始めると比較的すぐにのぼせやほてり、多汗などが軽減できます。また、女性は年を重ねるごとに骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが高まりますが、HRTは骨量の維持を助けるというありがたい役割も。

そのほかにも寝つきがよくなる、更年期特有のイライラが落ち着く、肌のうるおいが維持されてかゆみが減ったり、美肌が保てたりという効果が期待できます。

●ホルモン治療のデメリットは？

婦人科のホルモン治療というと、低用量ピル（LEP／OC）を思い浮かべる人もいると思いますが、低用量ピルと比べるとHRTで用いる女性ホルモンはだいぶ少ない量といえます。「ホルモン剤ってなんだか怖い」「あまり気が進まない…」と思う人も、医師と相談のうえで検討したい治療法のひとつです。

以前は、HRTを服用すると乳がんのリスクが上がることがクローズアップされ、不安視する声も多かったと思います。しかし、乳がんのリスク上昇は少なく、最近ではHRTを使用している人と使用していない人で、差がほとんどないと言われている薬剤も選択肢として出てきました（ただし、治療中の人は服用不可）。

薬も日々進歩していて、有効性も安全性も向上しています。飲み薬だけではなく、パッチや塗り薬もあり、自分に適した方法で継続することができます。

●HRTが向いている人

・女性ホルモン減少にともなう、さまざまな不調を緩和したい

・ホットフラッシュによる、のぼぜ、ほてり、滝汗を改善したい

・骨粗しょう症を予防したい

・萎縮性膣炎、性交痛を和らげたい

●注意したい点

・閉経から年月（10年以上）経ってしまうと始めるのが難しい

・乳がんや子宮体がんの既往、心筋梗塞、動脈硬化、肥満傾向の人BMI25以上、治療中の病気がある人は服用の際に注意が必要

治療法その2：漢方

HRTが体質的にできない、またはしたくない人が選びたいのは、多くの人に好まれる漢方です。漢方には、体の中の「気・血・水（き・けつ・すい）」が過不足なくスムーズに流れているときこそ健康な状態であるという考えがあり、その流れを整えて、不快な症状をやわらげるとされています。

漢方薬は数多くあるので、このあと紹介する漢方ではっきりとした効果を感じられない場合は、医師に違う漢方薬がないか相談をしてみましょう。私は症状に合わせて30種類ほどを使い分けています。

なお、更年期に使われる代表的な漢方薬は以下の3つです。いずれもいくつかの生薬が配合されているため、一種類の漢方薬でも複数の症状に効きます。

●加味逍遙散（かみしょうようさん）

自律神経の乱れを整え、イライラや不安といった精神不安をやわらげる働きが。また不眠、疲れ、肩こり、冷えにも効果的。

●当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）

体力がなく、疲れやすく冷えやすい人に向きます。更年期に多いめまい、頭痛、足の冷え、むくみに悩む人にも。

●桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）

血の巡りの悪さからくる、さまざまな症状を緩和します。頭痛、冷え、のぼせ、疲れなどにも。

治療法その3：エクオール含有サプリメント

更年期症状を和らげることで広く知られているのが、大豆由来の成分からできた、エクオール含有のサプリメントです。サプリメントは食品に分類されるため「本当に効果があるの？」と思われがちですが、エクオールに関してはエビデンスに基づいた効果が期待されます。

エクオールが得意とするのが、手のこわばりといった関節症状、悪玉コレステロール値の改善など。ホットフラッシュがそれほど強くない方で、HRTに抵抗がある方にとっては、選択肢のひとつになります。

また、植物由来のエクオールは乳腺組織にはむしろ抑制に作用すると考えられているため、乳がんの既往がある方も検討できるとされています。ただし、大豆アレルギーをもつ方は飲むことができません。

番外編：話題のプラセンタは、人によっては試してみる価値あり

効果に個人差はありますが、プラセンタ（胎盤抽出成分）も一部で注目されています。

プラセンタに含まれるアミノ酸や抗炎症物質などが効果をもたらすと考えられていますが、有効成分が完全に解明されていないことから、取り扱っているクリニックは限られています。

ただ、更年期の治療に使用される「ヒト胎盤由来のプラセンタ」は医療品で、保険適用になっています。また、美肌効果も期待して取り入れている方もいます。実際に効果を感じている人は一定数いるので、試してみる価値はあるかもしれません。

ただし、注射をした方は、その後献血ができなくなるといった注意点もあります。

治療法は、最初から「これ」と決めなくてもいい

これはどの治療法においても言えることですが、その選択は医師との対話を通じて自分自身が決めるものです。

近年では、医師と患者で最善の治療法を見つける「共同意思決定（SDM）」という考え方があり、何度も医師と患者間で相談して治療方針を決めることが重要です。

HRTは比較的わかりやすい効果がありますが、すべての方が最初からHRTを選べばいいというわけではありません。

たとえば、「HRT、とりあえず2週間だけ試してみようかな」、「漢方を試してみて、それでもあまりよくならないならHRTにトライしよう」、「まずは気軽なエクオールのサプリメントから試してみよう」というように、自分にしっくりくる治療法から選んでくださいね。

※ 更年期の症状の感じ方、対処法は人それぞれ異なります。ご自身の体調に不安がある場合は、早めに医療機関を受診してください