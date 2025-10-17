この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『Bobby Maihama』で公開された動画「【父を招待】横浜ベイホテル東急1泊！クライマックスシリーズも観戦」では、YouTuberのBobby氏が父親との思い出づくりに、「横浜ベイホテル東急」への一泊二日旅行をレポートした。動画では、昨年も父と一緒にプロ野球の日本シリーズを観戦した思い出とともに、今回は横浜ベイホテル東急24階の「ベイクラブフロアツイン」バルコニー付き客室へアップグレードされた体験が語られる。



Bobby氏は「そびえ立ってますね」とホテルの外観に圧倒され、「アップグレードいただいたので正確な料金は不明ですが、公式サイトによると1泊14万円」と豪華な部屋であることを強調。お部屋紹介では、「お水があると嬉しいですね。嬉しいな 嬉しいな」と細やかなサービスにも注目し、冷蔵庫や各種アメニティ、Wi-Fiや大画面テレビなど、「ベッドはシワなし男とシワなし子の二人暮らしです」と独特の語り口でホテルステイを細かく紹介した。



夕食は横浜桜木町にある、キタナシュラン掲載の中華レストラン「三陽」へ。「餃子がめちゃくちゃ美味しいので ぜひあなたも機会がありましたら 食べに行ってみてください」とおすすめの一言も。翌朝の朝食ビュッフェの様子はBobby氏らしい言い回しで、「朝食ビュッフェもいろんなお料理があって充実」と絶賛。「生絞りのオレンジジュースということで 非常にフレッシュで美味しいです」「ジェノベーゼのペンネ、バジルが効いてて美味しかったです」と“推しメニュー”を次々紹介した。



客室バルコニーからは横浜みなとみらいの夜景が一望でき、「めちゃくちゃいい眺め！横浜みなとみらいの夜景が一望できる感じで大変美しいですね」と親子でのラグジュアリーな時間に「大興奮の夜景」と喜びを表現。



最後は「バルコニー付きのお部屋は非常に景色が美しい 朝食ビュッフェも充実したホテルステイでした 野球の試合もエキサイティングでよかったです」と総括し、「今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス そしてプリンスの役に立てば幸いです」と視聴者へメッセージを贈って締めくくった。