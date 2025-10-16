この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす…“やる気が出ない・体が動かない”は深刻な危険兆候

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「危険！見逃したらいけない！カラダの限界サイン5選」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、見落としがちな体のSOSについて語った。片岡氏は冒頭で「気がつかないうちに体が悲鳴を上げていた。そんな風にならないために、ぜひこの動画を最後まで見てください」と呼びかけ、特に5つ目のサインに警戒が必要だと強調した。



動画の中で片岡氏は、「5つ目、やる気が出ない。いつもだったらやる気が出ることもなかなか出ない。そう思うときは、体が疲れているサインかもしれません」と危険信号のひとつを挙げた。他にも「無関心が増えた」「耳鳴りがする」「突然涙が出る」といった症状を紹介し、「悲しいことがあるわけでもないのに、突然涙が出る。そういう方は要注意です」と述べている。



さらに、「少しでも役に立つなと思ったら、保存だったりコメントだったりシェアをしていただけると嬉しいです」と、視聴者が自身の健康を守る手助けとなるよう情報発信に込める思いも明かした。



そして最大級の注意点となる5つ目として「体が動かないです。朝起きたときや日中、自分の意図と反して体が動かない。そういう方は体が極度に限界を感じているサインです」と警鐘。「体が休憩が必要なのかもしれません」と、休養の重要性も訴えた。



最後に片岡氏は、「そんなことを言ったってなかなかできないからこうなってるんだよっていう方に、おすすめの方法はコメント欄に書いておきました」と締め、視聴者への具体的なアドバイスを示して動画を結んだ。