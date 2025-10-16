「この親子と家族でいるのは無理だ、、、」夫婦喧嘩で家出した夫。妻が電話すると →『異常な親子関係』にゾッ

今回は、筆者の知人から聞いた「何かにつけて母親と比較してくるモラハラ夫」のエピソードをご紹介します。

ついに我慢できなくなった妻が言い返すと、夫は泣きながら家を飛び出してしまいました。 それだけでも驚きなのに、夫の携帯に電話をかけると、なぜか【まさかの人物】が応答してきて――？

自分は何もしないのに、何かと「母さんの方が……」と比べてくるモラ夫

その後、夫からは「許してやるから戻ってこい」「母さんも許すって言っている」など、理解に苦しむメッセージが何度も送られてきました。ですが私は、「離婚に関すること以外は連絡しないでください」ときっぱり返答。すると数か月後、ようやく夫も観念し、無事に離婚届を提出することができました。

それから10年――今は新しい家族と共に穏やかで幸せな毎日を過ごしています。

「あの時もし謝っていたら、今も元夫のモラハラに耐え、義母と比べられ続けていたかもしれない」と考えると背筋が寒くなります。あの時、自分の幸せを諦めずに行動したことは、本当に正しかったと心から思います。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：Hinano.N

不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。