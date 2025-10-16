2024グッドデザイン賞＆グッド・トイ受賞！【ラングスジャパン】話題のマグネット知育玩具「クリックソー」をAmazonでチェック！
2024グッドデザイン賞＆グッド・トイ受賞！注目の知育トイ【ラングスジャパン】のマグネット知育玩具「クリックソー」をAmazonでチェック！
10種類72ピースのパーツ（クリックソー×54、スピナー×6、ブラケット×4、ウィール×8）とクイックスタートガイド付き。2Dのピースが3Dのおもちゃに ひねる、ひっくり返す、くっつける、作る楽しみいっぱい！車、レーシングカー、ヘリコプターやモービルなどの好きな乗り物を作って楽しめる。また、クリックソーで自由に作品を組み立て、オリジナルの乗りものを作って遊ぶこともでき、遊べば遊ぶほど発見が増え、豊かな創造性が身につく。
磁石はしっかりとピースに埋め込まれており、独自のリサイクル可能な合成紙でできたピースは無害で柔軟であり、耐久性がある。
クリックソーは片付けも持ち出しも簡単。お出かけの時は、積み重ねて持っていくだけ。遊んだ後は水と布でふき取るか、食器洗浄機で洗うこともできる。
子どもたちの想像力をかき立てるユニークでフレキシブルな形状。くっつけて、折りまげて、ねじって、多彩で自由自在なピースで創造性を発揮させる。平面でも立体でも遊べる、生まれ変わったブロック遊び。組み立て、運動能力、空間認識、デザイン思考、創造性など、様々な能力や認知を養い、遊びを通してSTEAM（科学・技術・工学・芸術・数学の分野の総称）を導入することで、楽しい学習の機会を提供する。
